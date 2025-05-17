У МЗС Австралії відреагували на дії російських окупантів, передає 24 Канал.

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Що відомо

Так, очільниця МЗС Австралії Пенні Вонг заявила, що оскільки Дженкінс є військовослужбовець регулярних Збройних сил України, то він є військовополоненим.

Наразі Канбера співпрацює з Києвом та іншими партнерами, зокрема Міжнародним комітетом Червоного Хреста, щоб забезпечити його звільнення.

За словами Вонг, Росії був надісланий чіткий сигнал, що вона має гарантувати захист Дженкінсу як військовополоненому, а також зобов'язана поводитися з ним відповідно до міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, що ім'я Оскара Дженкінса стало відомим у грудні 2024 року після того, як у соцмережі з'явилося відео нібито з його тілом. Повідомлялося, що росіяни могли вбити чоловіка у полоні. Пізніше з'ясувалося, що австралієць таки живий. Чоловік потрапив у полон на Луганщині і має статус військовополоненого. У 2022 році він долучився до міжнародної бригади українських військових.