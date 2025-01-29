Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова прем'єр-міністра Австралії Ентоні Альбанізі в коментарі телеканалу ABC.

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Чи живий австралієць, який опинився у російському полоні

Австралійський прем'єр повідомив, що їхній громадянин Оскар Дженкінс, який воював на боці України проти Росії, а згодом опинився у ворожому полоні, й про загибель якого повідомляли російські пропагандисти, може бути живим і перебуває під вартою у Росії. Альбанізі наголосив, що отримав від російської влади підтвердження, що Дженкінс живий.

Наразі Міністерство закордонних справ і торгівлі Австралії шукає підтвердження.

Це заява російської влади нашому департаменту… Ми отримали цю інформацію через Міністерство закордонних справ і торгівлі, але ми шукаємо підтвердження,

– наголосив міністр.

Повідомляється, що стан здоров'я полоненого австралійця нормальний, але офіційних підтверджень немає. Міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг наголосила, що Росії дали чітко зрозуміти, що вони зобов'язані поводитися з Дженкінсом гуманно.

Якщо ж у російському полоні ставлення буде іншим, а військовий не отримає належного захисту, то, за словами Вонг, відповідь буде однозначною. Вона додала, що нині Австралія співпрацює з міжнародними організаціями, аби отримати доступ до Дженкінса, перевірити стан його здоров'я і звільнити з полону.