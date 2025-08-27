В Польше уволили украинского журналиста Виталия Мазуренко, который в прямом эфире назвал президента Кароля Навроцкого "паханом". Высказывание вызвало скандал и реакцию на самом высоком уровне.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на заявление издания. Украинского журналиста и заместителя главного редактора издания Obserwator Międzynarodowy Виталия Мазуренко уволили после его резкого высказывания в адрес президента Польши Кароля Навроцкого.

Украинский журналист назвал президента "паханом"

Инцидент произошел во время эфира программы Debata Gozdyry на телеканале Polsat News 26 августа. В разговоре Мазуренко назвал президента страны "паханом". Это слово в криминальном жаргоне означает главаря преступной группировки или авторитетного преступника.

Высказывание вызвало волну возмущения в Польше, ведь прозвучало в прямом эфире общенационального телеканала.

Оскорбил президента – оставил работу: смотреть видео

Редакция Obserwator Międzynarodowy сразу выступила с официальным заявлением, подчеркнув, что слова Мазуренко не отражают позиции всего коллектива.

Как польский портал, мы категорически не принимаем и не терпим подрыва авторитета должности президента Польши. Наши ценности базируются на честной журналистике, ответственности за свои слова и полном уважении к институтам Польского государства и его представителей. Сообщаем, что было принято решение о немедленном прекращении сотрудничества с Виталием Мазуренко. Это лицо также потеряет должность заместителя главного редактора,

– отметили в издании.

Сам журналист уже отреагировал на ситуацию. На своей странице он извинился за сказанное и отметил, что уважает институты Польши.

Как гражданин Республики Польша, хочу подчеркнуть, что с полным уважением уважаю институты страны во главе с президентом Республики Польша. Прошу прощения у всех, чьи чувства могли повлиять на мои слова,

– написал Мазуренко.

В то же время история может иметь и правовые последствия. Руководитель Офиса президента Польши Збигнев Богуцкий заявил, что журналист должен понести ответственность за оскорбление главы государства.

