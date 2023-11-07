"Не могу назвать их украинцами": что известно о языковом скандале между Фарион и военными

Языковед Ирина Фарион выдала новое скандальное заявление, в котором оскорбила военных 3 отдельной штурмовой бригады и бригады "Азов". Женщина сказала, что не может назвать украинцами тех защитников, которые говорят по-русски. И воины, и украинское общество жестко ответили Фарион.

В соцсетях уже разгорелся скандал из-за высказываний Фарион. Так, по сети распространяются резкие обращения военных, волонтеров и даже филологов к языковеду. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец назвал ее слова нарушающими равноправие граждан. Он обратился в полицию, СБУ и Нацсовет по телевидению и радиовещанию. Главное о скандале собрал 24 Канал.

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Что именно сказала Фарион о военных

Ирина Фарион во время интервью с Яниной Соколовой обсуждала языковой вопрос, где заявила, что "не существует русскоязычного населения, есть украинцы, а есть кацапы". В ответ на это журналистка отметила, что некоторые военные бригады "Азов" и 3 ОШБр говорят по-русски, в том числе в бою. Фарион же на это сказала, что категорически этого не принимает, и грубо обидела защитников. По ее словам, это нарушение армейской дисциплины, а если в армии нет дисциплины, то "это сброд тогда".

Я не могу назвать их украинцами. Если они не говорят на украинском языке – пусть себя назовут "русскими". Почему они такие рехнувшиеся? Если они такие большие патриоты – покажите свой патриотизм. Ну что это за ерунда – воевать в украинской армии и говорить по-русски!

– высказалась она.

До этого в интервью она говорила, что в Украине должен существовать только украинский язык.

"За что мы сейчас боремся? Мы не боремся за тех ждунов на территории Донецкой, Луганской областей и Крыма, мы боремся за нашу украинскую землю, которая реально исторически дышит только едиными говорами – украинскими (если не принимать во внимание Крым, где коренным населением являются также крымские татары)", – говорит Фарион.

Какого черта вы этот язык до сих пор не выучили? У вас что, с челюстью проблемы? (...) Хотите на этом языке говорить – сели на танк, поехали в Москву, будете иметь там все условия для того, чтобы говорить на этом языке,

– эмоционально высказалась она.

Она призвала военных выполнять закон, учить язык и "прекратить придумывать отмазки".

"Соблюдайте, ребята, закон, и тогда будет победа. Иначе будут арестовичи, иначе будут бойки, иначе будут таксисты", – заверила она.

Что сказала Ирина Фарион о военных: смотрите видео

Это вызывало возмущение людей, но Фарион не остановилась. "Биомусор", "падлюки", "с*ки" – так "утонченно" общается профессор. Хотя непонятно, кто дал ей право ставить себя выше других.

В своем телеграм-канале она позволила себе такие высказывания: "У быдломассы припадок от моей правды об уклонистах и москворотых быках, которые позорят ВСУ", "Из них, вижу, рога и копыта полезли от моей правды о кацапоротых", "Учите язык, если есть мозг. Или к пуйлу марш". Телеграм-канал теперь является ее основной площадкой, ведь на фейсбуке женщину заблокировали.

"Велкам ту окопы": как отреагировали военные

Ирина Фарион предлагает учить украинский по работам Елены Курило и Олексы Синявского. Это известные украинские языковеды, репрессированные советской властью. Впрочем, их книги не для широкой публики – они написаны сложным научным языком, к тому же языком 1920-х годов с употребляемой тогда терминологией. По ним невозможно научиться украинскому с нуля.

Максим Жорин, экс-командир "Азова", майор ВСУ, замкомандира Третьей штурмовой, написал пост на русском специально для Фарион. Он отметил, что ее деятельность раскалывает общество, поэтому правоохранительные органы должны обратить внимание на нее.

Никто тебе не давал права открывать рот в сторону бойцов "Азова", Третьей штурмовой или любого другого подразделения украинской армии,

– говорится в нем.

Командир подразделения "Химера" Александр Капшин также призвал расследовать деятельность Фарион. "От предателя Медведчука она мало чем отличается. Расследование деятельности этой злокачественной пропагандистки действительно актуально, в отличие от "языкового срача", – написал он.

Пресловутая Фарион пробила очередное дно. Ей плевать, что мы еще не выиграли войну, что сейчас главное единство общества перед зимой. Она продолжает заниматься любимым делом – делит украинцев на разные сорта. (…) И кто это говорит? Фарион, которая уже несколько десятилетий при власти пилит бюджеты и разносит в обществе ненависть. "Азов" уже навеки вошел в украинскую историю, а об этой продажной пропагандистке через несколько лет все забудут,

– уверен командир.

Актер, известный ролью в фильме "Снайпер. Белый ворон", и военный ВСУ Павел Алдошин призвал тех, кто в тылу, не спекулировать на вопросе языка на фронте.

Очень низко. Позор гражданским, поднимающим этот вопрос (...) Я вас прошу: закройте рот! Оставьте украинский язык в армии военным!

– высказался он.

Офицер управления бригады "Азов" и защитник "Азовстали" Дмитрий Андрющенко с псевдонимом "Дипломат" призвал переходить на украинский. В то же время, по его словам, "такие вбросы, как этот, не ускоряют процесс, а лишь вызывают отвращение к конкретному человеку и полное его невосприятие".

Люди, переходите, это тяжело, но необходимо. Это такой же вклад в общую победу над врагом. И тогда не будет возможности для информационных вбросов ни для русских, ни для таких, как эта, неуважаемая мной, госпожа Фарион,

– подытожил он.

"Враждебное к Украине существо": реакция волонтеров

"Фарион – это вывернутый Арестович с такой же пользой для консолидации общества", – написал Сергей Стерненко.

"Знаете, что меня бесит? Что Фарион надо было уже на "Азов" накинуть, чтобы вы увидели, что это абсолютно конченное и враждебное к Украине существо", – высказалась Мелания Подоляк.

Какое количество бойцов вы сегодня вдохновили на изучение украинского этим пренебрежительным высказыванием? А какое количество украинцев вы еще больше раскололи? Тогда какая у вас цель?

– заметил популяризатор украинского языка Андрей Шимановский.

В соцсетях припоминают Фарион ее комсомольское прошлое и отмечают: в разговоре с ней всегда бы принципиально переходили на русский.

Реакции украинцев на скандальное заявление Фарион:

"Ирина Фарион всегда постучит со дна в затруднительной ситуации";

"Много лет беспокоит вопрос: почему радикальная ко всему Фарион Ирина, а не Орыся?";

"Арестович – это правая рука товарища майора, а Фарион – левая".

В какие скандалы попадала Ирина Фарион