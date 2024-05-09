В Минобороны рассказали, когда "ограниченно годные" начнут проходить повторные осмотры
Источник:Конгресс местных и региональных властей
В Украине отменили статус "ограниченно годный", теперь военнообязанные могут быть только годными или непригодными. В Минобороны Украины назвали срок, когда начнется переопределение статуса военнообязанных.
Граждане, которые ранее были признаны ограниченно годными к военной службе, будут проходить повторные медосмотры на определение годности с середины мая. Об этом рассказал заместитель министра обороны Иван Гаврилюк во время выступления на заседании Конгресса местных и региональных властей.
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Перепрохождение – с середины мая
По словам Гаврилюка, пока продолжается согласование изменений в приказ Минобороны об отмене индивидуальной оценки пригодности.
С середины мая начнется переосвидетельствование на подтверждение пригодности к службе, тех людей, которые были признаны ограниченно годными,
– пояснил заместитель министра.
Он также рассказал о работе рекрутинговых центров, которые сейчас открываются в регионах. Начиная с 11 февраля, в Украине открыто 10 таких центров в пяти регионах: по одному – во Львове, Полтаве и Запорожье, два Центра – в Харькове и шесть – в Днепропетровской области.
Иван Гаврилюк сообщает, что до конца июля по стране должны открыться еще 22 таких центра. Через открытые центры уже зафиксировано более тысячи обращений, а более 200 человек уже оформляются на должности. В Минобороны ожидают, что по результатам работы рекрутинговых центров увеличится количество контрактов до 4 – 5 тысяч в месяц.
Что будет с "ограниченно годными"
- 4 мая вступили в действие нормы, которые меняют Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ в соответствии с Приказом Минобороны. В Украине фактически отменена индивидуальная оценка пригодности. Теперь члены ВВК не смогут принимать решения по своему усмотрению, а будут руководствоваться только четкими нормами.
- Те мужчины, которые получили статус "ограниченно годный" ранее, будут иметь 9 месяцев, чтобы повторно пройти ВВК и попасть в категорию "годных" или "непригодных" к военной службе. Тех, кто в свою очередь получит статус "годных", разделят на 4 категории.
- В Минобороны также определили перечень болезней, с которыми украинцев могут мобилизовать в армию.
- Кроме того, в министерстве объяснили, что военнообязанного на перепрохождение ВВК должен направить ТЦК, в котором человек стоит на учете.
- Согласно новым изменениям в приказ по ВЛК, при определении пригодности или непригодности военнообязанного будут принимать во внимание не только его болезни, но и нарушения функций организма, к которым привели эти заболевания.