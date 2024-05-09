В Минобороны рассказали, когда "ограниченно годные" начнут проходить повторные осмотры

В Украине отменили статус "ограниченно годный", теперь военнообязанные могут быть только годными или непригодными. В Минобороны Украины назвали срок, когда начнется переопределение статуса военнообязанных.

Граждане, которые ранее были признаны ограниченно годными к военной службе, будут проходить повторные медосмотры на определение годности с середины мая. Об этом рассказал заместитель министра обороны Иван Гаврилюк во время выступления на заседании Конгресса местных и региональных властей.

Смотрите также С 4 мая отменяют статус "ограниченно годный": что будет взамен

Перепрохождение – с середины мая

По словам Гаврилюка, пока продолжается согласование изменений в приказ Минобороны об отмене индивидуальной оценки пригодности.

С середины мая начнется переосвидетельствование на подтверждение пригодности к службе, тех людей, которые были признаны ограниченно годными,

– пояснил заместитель министра.

Он также рассказал о работе рекрутинговых центров, которые сейчас открываются в регионах. Начиная с 11 февраля, в Украине открыто 10 таких центров в пяти регионах: по одному – во Львове, Полтаве и Запорожье, два Центра – в Харькове и шесть – в Днепропетровской области.

Иван Гаврилюк сообщает, что до конца июля по стране должны открыться еще 22 таких центра. Через открытые центры уже зафиксировано более тысячи обращений, а более 200 человек уже оформляются на должности. В Минобороны ожидают, что по результатам работы рекрутинговых центров увеличится количество контрактов до 4 – 5 тысяч в месяц.

Что будет с "ограниченно годными"