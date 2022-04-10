Оснований для организованной эвакуации из Харькова сейчас нет, – Олег Синегубов

Российские оккупанты продолжают обстреливать мирные города Украины. В большинстве из них активно эвакуируют население. Впрочем, у Харькова пока нет оснований для массовой эвакуации жителей.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он отметил, что мы должны быть уверены в наших Вооруженных Силах Украины и нашей победе.

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Оснований для организованной эвакуации из Харькова сейчас нет

По словам Синегубова, ВСУ крепко держат оборону Харькова и полностью владеют ситуацией. Поэтому нет оснований для массовой эвакуации жителей.

Эвакуация в области производится из Лозовой и Барвенкового.

Самой горячей точкой остается Изюм. Там наша армия успешна, ночью ВСУ уничтожили колонну вражеских танков и держит позиции, не позволяя перенаправить большие силы в Луганскую и Донецкую области,

– заявил он.

При этом глава Харьковской ОВА отметил, что россияне и дальше атакуют мирное население. Днем они обстреливали гражданскую инфраструктуру Балаклеи, Песочина. Также были обстрелы в Золочеве и Дергачах. К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирных жителей. В настоящее время известно об 11 пострадавших, среди них – 1 ребенок.

Обратите внимание – Глава Харьковской ОВА рассказал об эвакуации в области: смотрите видео