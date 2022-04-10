Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він зауважив, що ми маємо бути впевненими у наших Збройних Силах України і нашій перемозі.

До теми На Харківщині ЗСУ знищили велику колону ворожої техніки та окупантів

Підстав для організованої евакуації з Харкова зараз немає

За словами Синєгубова, ЗСУ міцно тримають оборону Харкова, й повністю володіють ситуацією. Тому наразі немає підстав для масової евакуації жителів.

Евакуація в області проводиться з Лозової та Барвінкового.

Найгарячішою точкою залишається Ізюм. Там наша армія має успіхи, вночі ЗСУ знищили колону ворожих танків та тримає позиції, не дозволяючи перенаправити великі сили до Луганської та Донецької областей,

– заявив він.

При цьому голова Харківської ОВА зауважив, що росіяни й надалі атакують мирне населення. Вдень вони обстрілювали цивільну інфраструктуру Балаклії, Пісочина. Також були обстріли у Золочеві та Дергачах. На жаль, є загиблі та поранені серед мирних жителів. Нараз відомо про 11 постраждалих, серед них – 1 дитина.

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