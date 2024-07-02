Задач наступления пока нет: полковник запаса ВСУ объяснил, что является главным для украинской армии

Американское издание The Wall Street Journal прогнозирует, что Украину и Россию ожидает "смертельное лето", во время которого могут погибнуть тысячи людей. Однако ни одна из сторон, вероятно, не достигнет решающего прорыва в этой войне.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что главная задача ВСУ в этот летний период – нанести максимальное поражение российской армии. Следующим шагом должно стать освобождение украинских территорий от оккупантов.

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У оккупантов летом 2 задачи

По мнению Свитана, у россиян другие цели на это лето – захватить как можно больше украинских территорий, выйти на границу Луганской и Донецкой областей, что будет предусматривать движение в сторону Лимана и Покровска.

"Эти задачи выполняются в нашу сторону с наименьшими потерями и большими как раз для российской армии. Россияне будут пытаться наступать, логично, что будет гибнуть гораздо больше их солдат. Для украинской армии важно уменьшить человеческие потери, возможно, на некоторых позициях отойти на лучшие рубежи", – отметил Свитан.

Военный эксперт прогнозирует, что в осенне-зимний период ВСУ могли бы при наличии вооружения и истребителей планировать контрнаступательные действия в некоторых местах.

Когда в Украине будут средства дальнего радиуса поражения, можно будет планировать и даже начинать контрнаступательные действия. Это может быть форсирование Днепра в направлении Крыма или Скадовска, с помощью авиации это реально выполнить,

– уверен Свитан.

Потери противника за сутки

Общие боевые потери противника за сутки по состоянию на 2 июля ориентировочно составили: личного состава – 1280 человек, танков – 8 единиц, боевых бронированных машин – 16, артиллерийских систем – 56, РСЗО – 3, БПЛА оперативно-тактического уровня – 21, крылатых ракет – 2, автомобильной техники и автоцистерн – 74, спецтехники – 4.