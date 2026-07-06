Основное направление удара – Киев: в Воздушных силах рассказали подробности ночной атаки

6 июля Россия совершила очередную массированную комбинированную атаку на Украину. Большинство вражеских ракет и дронов летели на Киев.

За ночь россияне запустили 419 средств воздушного нападения – 68 ракет и 351 БПЛА разных типов. Об этом рассказали Воздушные силы.

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Сколько ракет и дронов удалось сбить?

По данным военных для атаки враг использовал:

6 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон"/"Оникс";

23 баллистические ракеты Искандер-М/С-400;

33 крылатые ракеты Х-101;

6 крылатых ракет "Калибр";

351 ударный БПЛА разных типов.

По состоянию на 08:30 силам ПВО удалось обезвредить 363 цели – 37 ракет и 326 беспилотников разных типов:

31 крылатую ракету Х-101;

6 крылатых ракет "Калибр";

326 вражеских БПЛА.

Предварительно зафиксировано попадание 29 баллистических ракет и 18 ударных БПЛА на 34 локациях, а также падение обломков беспилотников на 16 локациях.

Какие последствия атаки на Украину 6 июля?

Ночью в Киеве не стихали взрывы. Россияне били по городу как ракетами, так и дронами. Попадания случились в 4 районах столицы. Наибольше разрушений в Дарницком и Подольском районах. Там много изуродованных многоэтажек. Из-под завалов извлекают тела людей. Сейчас известно об 11 погибших и около 50 раненых. Это количество может возрасти, ведь поисково-спасательная операция продолжается.

В Киевской области также повреждены жилые дома. В Бучанском районе один человек погиб, есть раненые. В городе Вишневое на месте прилета разгорелся сильный пожар. Из-за угрозы повторной детонации взрывоопасных предметов жители города призвали не выходить из дома.

Ночью Россия нанесла очередной удар по Одессе. В результате атаки вспыхнули пожары гаражных помещений, повреждено остекление в рядом расположенных зданиях. По другому адресу поврежден жилой дом, там пострадал один человек.