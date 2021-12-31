"Основной потенциал – это люди": в 2022 году украинские военные пройдут обучение в 13 странах

Алексей Резников подписал приказ, которым утвердил План кадрового обеспечения международных программ обучения военных и работников ВСУ в учебных учреждениях иностранных государств в 2022 году.

Министр обороны Украины сообщил, что подобные программы являются важным вкладом наших международных партнеров в профессиональное развитие наших служащих на всех уровнях управления.

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Наш основной потенциал – это люди, которые управляют техникой, планируют операции, анализируют ситуацию. И благодаря нашим международным партнерам, наши военные имеют возможность повышать квалификацию в лучших профильных вузах и учебных заведениях за границей и внедрять евроатлантические принципы уже в Украине,

– отметил он.

В следующем году наши военные смогут пройти такие учения в:

Британии;

США;

Турции;

Германии;

Эстонии;

Италии;

Латвии;

Литве;

Австрии;

Польши;

Словении;

Румынии;

Словакии.

Алексей Резников также добавил, что для создания целостной системы подготовки и дальнейшего эффективного использования профессионального персонала ВСУ, в текущем году разработан и утвержден ряд документов, которые позволят приобрести военными специалистами новые компетенции.

В частности речь идет о концепции военной кадровой политики Минобороны на период до 2025 года, реализация которой позволит создать комплексную, эффективную, экономически целесообразную и обоснованную систему обеспечения войск (сил) профессионально подготовленными, с высокими морально-деловыми качествами военнослужащими, способными качественно решать сложные военно-профессиональные задачи в мирное и военное время.

Документ предусматривает, что в следующем году на обучение будет направлено 167 военнослужащих и работников ВСУ в 13 стран. Отбор кандидатов, соответствующих требованиям, продлится до 28 января 2022 года.