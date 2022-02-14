Основной штат работников посольства США в Украине уже переехал во Львов

Основной штат сотрудников американского посольства переехал из Киева во Львов. Ранее СМИ сообщали, что дипломаты намерены покинуть столицу.

Такую информацию 14 февраля сообщил чиновник американского Госдепа. Все это происходит на фоне угрозы российского вторжения в Украину.

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Собеседник издания объяснил, что во Львове работники посольства будут продолжать важную работу по поддержке Украины. Они и дальше будут искать дипломатическое решение кризиса, который создала Россия.

Что этому предшествовало

Накануне в СМИ появилась информация о том, что Белый дом готовится немедленно эвакуировать весь персонал своего посольства из Киева. Мол, сделать это планируют в течение ближайших 24 – 48 часов. Ранее в США сообщили, что переводят часть работников посольства из Киева во Львов. Работу консульства в столице Украины приостановили.

Байден обратился к гражданам США

Ранее Джо Байден призвал американцев срочно выезжать из Украины. "Мы имеем дело с одной из крупнейших армий мира (российской). Все может быстро выйти за рамки здравого смысла", – объяснил он. СМИ узнали, что в Украине находятся примерно 2 тысячи граждан США. Впрочем, выезжать из страны планируют не все.

Зеленский поговорил с Байденом.

В воскресенье, 13 февраля, украинский и американский президенты провели срочные переговоры. Политики общались в течение часа.

Байден заверил, что США вместе со своими союзниками быстро и решительно будут реагировать на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины.

После разговора Зеленский заявил, что Киев, Харьков и другие города – под надежной защитой. "Остановим любую эскалацию в сторону Украины", – подчеркнул он.

Глава государства подтвердил, что пригласил Байдена в ближайшие дни посетить Украину. По его мнению, этот визит был бы мощным сигналом.

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