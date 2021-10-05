Основные карты в руках Байдена и США, – Климкин о запуске "Северного потока-2"

5 октября 2021 , 19:12
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Источник:

24 канал

Сертификация газопровода "Северный поток-2 может завершиться только где-то в начале января. Впрочем, этот процесс может быть затянут.

В частности благодаря Соединенным Штатам Америки и решению Джо Байдена. Об этом в эфире 24 канала рассказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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Климкин: Только США могут жестко разговаривать с ЕС, Германией

По его словам, только США могут жестко и действенно разговаривать с Европейским Союзом, с Германией. И также только Белый Дом может играть с ними в сложные и эффективные политические игры.

Сертификация "Северного потока-2" может быть затянута, и здесь основные карты в руках Байдена и США,
– одчеркнул дипломат.

Он также считает, что Украина сейчас должна в этом вопросе выполнять несколько шагов. Прежде всего – говорить с Европейской комиссией о необходимости включения нашей страны в список государств, в отношении которых энергетическая безопасность является ключевой и критической.

Если Еврокомиссия такое решение примет, его утвердит Евросоюз. И тогда ЕС будет вынужден не только политически, но и юридически действовать во избежание каких-либо манипуляций "Газпрома" и кризисных ситуаций вокруг Украины.

Также есть момент, связанный с США. Только американская администрация может нарисовать сейчас "красные линии" как России и Путину, так и Германии и Европейскому Союзу.

Павел Климкин

Бывший министр иностранных дел Украины

Экс-глава МИД считает, что Украина должна ответить, действительно ли сейчас делается все по нашей газотранспортной системе, или наша позиция понятна для международных партнеров.

"Я считаю, что сейчас наша тактика и стратегия должны быть полностью согласованными с американцами", – подытожил Климкин.

Климкин об отсрочке запуска "Северного потока-2": видео

Запуск "Северного потока-2": последние новости

  • Российский "Газпром" с 4 октября начал заполнять газом первую нитку "Северного потока-2".
  • Соответствующее разрешение на запуск российского газопровода дало Датское энергетическое агентство.
  • В то же время США могут уже в декабре 2021 года ввести санкции против проекта. Ограничения планируют наложить на любую организацию, привлеченную к планированию, строительству или эксплуатации газопровода.
Автор: Марина Васильєва