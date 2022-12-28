Основные усилия россияне сейчас прилагают на участке между Бахмутом и Соледаром, – Арестович

Российские оккупанты не оставляют попыток наступать на Донбассе. Сейчас тяжелая ситуация на участке между Бахмутом и Соледаром.

Там происходит настоящая "кровавая мясорубка". Об этом сообщил советник Офиса Президента Алексей Арестович в программе Марка Фейгина, передает 24 канал.

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Несмотря на то, что обстановка там крайне тяжелая, ситуация стабильно контролируется нашими защитниками. По словам Арестовича, под Бахмутом Силы обороны Украины имеют определенные успехи, которые на разных участках сдвигают силы противника. Но основные силы враг бросил не столько на Бахмут, сколько на участок между Бахмутом и Соледаром.

Там они сейчас сосредотачивают силы. Непосредственно на Бахмутском направлении они слегка откатились и перегруппировываются. Хотя бои каждый день, но несколько менее интенсивные. Это на Бахмутском. На Соледарском по-прежнему серьезны,

– рассказал он.

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Стоит добавить, что и Бахмут, и Соледар находятся под контролем Украины. Хотя Бахмут враг пытается захватить уже 4 месяца, его планы рушатся из-за решимости и несокрушимости наших защитников.

На днях Генштаб заявил, что россияне изменили тактику: вместо ротных или батальонных тактических групп, враг разбивается на группы до 20 человек К тому же, пытаются приблизиться к передовым позициям ВСУ, чтобы вступить в ближний бой. В то же время они продолжают нести потери и отступают.

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