Основные усилия ВСУ направляют на защиту Кривого Рога, Запорожья и Николаева

ВСУ сосредотачивают основные усилия на том, чтобы не допустить продвижение врага в направлении на Кривой Рог, Запорожье и Николаев.

Украинские защитники к тому же продолжают удерживать определенные участки морского побережья. Об этом сообщили в Генштабе 26 марта.

Обратите внимание ВСУ успешно отбили попытки штурма на Донецком направлении: оккупанты понесли значительные потери

Основные усилия Сил обороны сосредоточено на недопущении продвижения противника в направлении на Кривой Рог, Запорожье и обороне города Николаев, содержании определенных участков морского побережья; охране и обороне объектов критической инфраструктуры; освобождении временно оккупированных территорий,

– говорится в сообщении.

Враг тем временем в дальнейшем пытается прорваться к Николаеву. На Югобугском направлении противник обстреливал позиции ВСУ из артиллерии.

Обратите внимание – Захватчики покинули центр Славутича, мы их вытеснили, – журналист: видео