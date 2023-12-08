В эфире 24 Канала руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко оценил ситуацию на Авдеевском направлении. Он отметил, что российское наступление на Авдеевку было прогнозируемым.
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Наступательные действия оживляются
Враг будет продолжать атаки на Авдеевском направлении и не будет оставлять попыток захватить город. Поэтому естественно, что наступательные действия время от времени оживляются.
Россия концентрирует свои силы, прежде всего, на Авдеевском направлении, ведь он остается для противника приоритетным.
С точки зрения продвижения, у россиян есть незначительные тактические достижения. Идут сложные бои, но, несмотря ни на что, врагу не удается развить наступательные действия широким фронтом на Востоке. Ведь Вооруженные Силы Украины уверенно держат и отбивают удары и удачно проводят защитные операции.
– сказал Мусиенко.
Сейчас российские войска концентрируются на Авдеевском направлении, неся бешеные потери личного состава и техники. И несмотря на это, не могут достичь поставленной задачи.
"Это тоже показательная ситуация. Концентрация сил это хорошо и иногда это действительно работает, дает свой результат, но если концентрированно подготовиться к обороне и действовать противоположно, то это дает эффект и враг не может достичь поставленных целей – Авдеевка сейчас это демонстрирует", – добавил военный эксперт.
Почему россиянам не удается окружить Авдеевку: смотрите видео
Ситуация на Авдеевском направлении: последние новости
- За минувшие сутки, 7 декабря, ВСУ отразили 30 российских атак в районах восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, к югу от Тоненького и Первомайского Донецкой области.
- Россияне продолжают совершать массированные наступления на Авдеевку, используя, прежде всего, пехоту. По мнению экспертов ISW, оккупанты пытаются экономить бронетехнику.
- Спикер ОСУВ "Таврия" полковник Александр Штупун сообщил, что на протяжении последних дней на Авдеевском направлении значительно возросло количество боевых действий. Россияне активнее применяют дроны-камикадзе, а также авиацию возле Авдеевки.