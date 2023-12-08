В ефірі 24 Каналу керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко оцінив ситуацію на Авдіївському напрямку. Він зауважив, що російський наступ на Авдіївку був прогнозований.
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Наступальні дії пожвавлюються
Ворог продовжуватиме атаки на Авдіївському напрямку й не полишатиме спроб захопити місто. Тому природно, що наступальні дії час від часу пожвавлюються.
Росія концентрує свої сили насамперед на Авдіївському напрямку, адже він залишається для противника пріоритетним.
З погляду просування, у росіян є незначні тактичні здобутки. Точаться складні бої, але, попри все, ворогу не вдається розвинути наступальні дії широким фронтом на Сході. Адже Збройні Сили України впевнено тримають й відбивають удари та вдало проводять захисні операції,
– мовив Мусієнко.
Зараз російські війська концентруються на Авдіївському напрямку, зазнаючи шалених втрат особового складу та техніки. Й попри це, не можуть досягти поставленого завдання.
"Це теж показова ситуація. Концентрація сил це добре й іноді це дійсно працює, дає свій результат, але якщо концентровано підготуватися до оборони й діяти на противагу, то це дає ефект й ворог не може досягти поставлених цілей – Авдіївка це зараз демонструє", – додав військовий експерт.
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Ситуація на Авдіївському напрямку: останні новини
- За минулу добу, 7 грудня, ЗСУ відбили 30 російських атак у районах на схід від Новобахмутівки, Авдіївки, на південь від Тоненького та Первомайського Донецької області.
- Росіяни продовжують здійснювати масовані наступи на Авдіївку, використовуючи насамперед піхоту. На думку експертів ISW, окупанти намагаються економити бронетехніку.
- Речник ОСУВ "Таврія" полковник Олександр Штупун повідомив, що впродовж останніх днів на Авдіївському напрямку значно зросла кількість бойових дій. Росіяни активніше застосовують дрони-камікадзе, а також авіацію біля Авдіївки.