В ефірі 24 Каналу керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко оцінив ситуацію на Авдіївському напрямку. Він зауважив, що російський наступ на Авдіївку був прогнозований.

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Наступальні дії пожвавлюються

Ворог продовжуватиме атаки на Авдіївському напрямку й не полишатиме спроб захопити місто. Тому природно, що наступальні дії час від часу пожвавлюються.

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Росія концентрує свої сили насамперед на Авдіївському напрямку, адже він залишається для противника пріоритетним.

З погляду просування, у росіян є незначні тактичні здобутки. Точаться складні бої, але, попри все, ворогу не вдається розвинути наступальні дії широким фронтом на Сході. Адже Збройні Сили України впевнено тримають й відбивають удари та вдало проводять захисні операції,

– мовив Мусієнко.

Зараз російські війська концентруються на Авдіївському напрямку, зазнаючи шалених втрат особового складу та техніки. Й попри це, не можуть досягти поставленого завдання.

"Це теж показова ситуація. Концентрація сил це добре й іноді це дійсно працює, дає свій результат, але якщо концентровано підготуватися до оборони й діяти на противагу, то це дає ефект й ворог не може досягти поставлених цілей – Авдіївка це зараз демонструє", – додав військовий експерт.

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