Эта сверхзвуковая ракета особенно опасна на ближних дистанциях. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан.
Читайте также Ночная ракетная атака Одесщины: Гуменюк рассказала, что сгорело на поврежденном предприятии
"Оникс" – это ракета берегового комплекса "Бастион". Она может стартовать как с наземной пусковой установки, так и с воздуха. Скорость у нее очень большая, а время подлета короткое. При подлете к цели опускается до 10 метров над поверхностью воды.
В чем самая большая опасность ракет "Оникс": смотрите видео
Ключевые особенности "Оникс"
Ракета "Оникс" противокорабельна, но также может наносить удары и по большим сооружениям. Она направляется на большие постройки. Ракета стоит более 1 миллиона долларов. В последнее время ее часто использую, ведь оккупанты имеют цель полностью разрушить портовую инфраструктуру от Николаева до Одессы.
Россияне так хлопают дверью. Это "логическое" завершение зерновой сделки,
– сказал военный эксперт.
"Ониксы" могут перехватывать NASAMS и радиоэлектронной борьбы. Кроме того, есть определенные системы, отводящие ракеты с головками самонаведения от цели. Ракеты, которыми сейчас бьют по нашим портам, могут долго использовать. У врага их немного, возможно, несколько сотен, однако производство сложное и дорогое.
"Путин наверняка очень злой из-за того, что Украина не пошла на поводу. Не согласились на подключение его банков к SWIFT, не дала прокачать аммиак. Требования диктатора по зерновому согласию превысили порог целесообразности", – отметил Свитан.
Последствия последних атак на Одесщину
- Днем 21 июля россияне выпустили по Одесской области крылатые ракеты. Враг выпустил 7️ крылатых ракет разного класса по объекту инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе. К сожалению, объект поврежден.
- Враг в ночь на 20 июля запустил по Украине 3 "Калибра", 5 "Искандеров-К", 7 "Ониксов" и 19 "Шехедов". Украинские защитники сбили 2 крылатые ракеты "Калибр" и 3 "Искандеры". Кроме того, удалось ликвидировать 13 "Шахедов".
- Из-за этого обстрела есть 8 пострадавших и погибший. Часть пострадавших была госпитализирована в больницу. Тело погибшего парня-охранника гражданского здания искали длительное время. Была надежда, что он не умер.