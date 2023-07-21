Эта сверхзвуковая ракета особенно опасна на ближних дистанциях. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан.

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"Оникс" – это ракета берегового комплекса "Бастион". Она может стартовать как с наземной пусковой установки, так и с воздуха. Скорость у нее очень большая, а время подлета короткое. При подлете к цели опускается до 10 метров над поверхностью воды.

Бастион – это ракетная система береговой обороны, созданная в России совместно с белорусским предприятием "Техносоюзпроект".

В чем самая большая опасность ракет "Оникс": смотрите видео

Ключевые особенности "Оникс"

Ракета "Оникс" противокорабельна, но также может наносить удары и по большим сооружениям. Она направляется на большие постройки. Ракета стоит более 1 миллиона долларов. В последнее время ее часто использую, ведь оккупанты имеют цель полностью разрушить портовую инфраструктуру от Николаева до Одессы.

Россияне так хлопают дверью. Это "логическое" завершение зерновой сделки,

– сказал военный эксперт.

"Ониксы" могут перехватывать NASAMS и радиоэлектронной борьбы. Кроме того, есть определенные системы, отводящие ракеты с головками самонаведения от цели. Ракеты, которыми сейчас бьют по нашим портам, могут долго использовать. У врага их немного, возможно, несколько сотен, однако производство сложное и дорогое.

"Путин наверняка очень злой из-за того, что Украина не пошла на поводу. Не согласились на подключение его банков к SWIFT, не дала прокачать аммиак. Требования диктатора по зерновому согласию превысили порог целесообразности", – отметил Свитан.

Последствия последних атак на Одесщину