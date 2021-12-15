Особенности VIP-поездок: журналисты показали, кто пользуется маячками и номерами прикрытия

Недавно вспыхнул скандал с заместителем главы МВД Александром Гогилашвили. После скандала на блокпосте одиозный чиновник остался без должности. Но Гогилашвили – не единственный VIP-нарушитель ПДД.

В расследовании журналистов говорится о том, кто пользуется проблесковыми маячками и номерами прикрытия. Именно топ-чиновники являются и частыми нарушителями ПДД.

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С оперативными номерными знаками ездит бизнесмен Павлюк

Оперативные номерные знаки, сообщают журналисты, использует бизнесмен, приближенный к президенту Зеленскому, – Илья Павлюк. Его Land Cruiser с такими знаками видели возле ОП 7 декабря.

Однако, согласно закону, номерные знаки могут использовать только работники спецслужб для проведения операций.

Против Павлюка открыто уголовное производство

По словам расследователей, Павлюк с 2018 года якобы сопровождал Зеленского на его пути к должности президента. Бизнесмен был влиятельным человеком на Буковине, СМИ называли его "королем контрабанды западной таможни".

В расследовании говорится, что Павлюк контролирует группу депутатов, которые регулярно приходили в его офис перед важными голосованиями. В феврале 2021 года Офис генпрокурора, по заявлению юристов проекта журналистских расследований, открыл уголовное производство из-за вероятного влияние Павлюка на деятельность парламентариев.

Гости с "тайными" знаками часто посещают ОП, – СМИ

Журналисты рассказывают, что гости с номерными знаками, которых нет в базе полиции, часто наведываются в Офис Президента. Они демонстрируют кадры, как на Банковой кого-то ждет мужчина. Напротив него останавливается Toyota Land Cruiser. Пассажир пересаживается на место водителя, а мужчина садится рядом. После этого авто едет в боковой заезд Офиса Президента. Машина – тоже на спецномерах.

Машины на спецномерах пропускают через боковой заезд в ОП / Скриншот с видео

Ранее Семью скандального Гогилашвили охраняет подразделение СБУ Альфа, – Bihus.info

У Гогилашвили на авто выписан оперативный талон

Расследователи напомнили, что на авто скандального Гогилашвили был выписан оперативный талон. Это означает, что эту машину нельзя обыскивать и выписывать штрафы за нарушение ПДД.

Спецсигналы якобы использует и министр Чернышов

По словам журналистов, спецсигналы использует и министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

Согласно расследованию, Чернышов был единственным из Кабмина, кто посещал празднование дня рождения Андрея Ермака в Гуте.

Расследователи говорят, что и Mercedes, и его Volkswagen оборудованы проблесковыми маячками – хотя это не прописано в законодательстве.

На нарушении ПДД поймали и Аристова

По словам журналистов, не пренебрегает нарушением ПДД и влиятельный нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов. До избрания Зеленского президентом, они были бизнес-партнерами. Range Rover народного избранника видели на Банковой. Выезжая оттуда, машина застряла в пробке, поэтому внедорожник двинулся по дороге с односторонним движением под "кирпич".

Аристова часто видят в одном из ресторанов на Институтской. У учреждения нет своей парковки, поэтому сообщили журналисты, машина часто стоит часами под знаком о запрещенной стоянке.

Аристов ответил на запрос, что за рулем его машины – водитель, поэтому он предполагает, что определенное нарушение правил могло быть. Политик готов оплатить соответствующие штрафы.

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Арахамия тоже нарушал ПДД

Ранее на нарушении ПДД зафиксировали и машину главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии. Она развернулась на двойной сплошной полосе. Volkswagen министра инфраструктуры Александра Кубракова заметили, как он выехал на полосу для общественного транспорта.

Арахамия тоже нарушал ПДД / Скриншот с видео

Также по словам расследователей, кортеж Владимира Зеленского как-то тоже застрял в пробке, однако благодаря проблесковым маячкам полиции, 6 машин кортежа выехали на встречную полосу.

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Главное о скандале с Гогилашвили:

11 декабря тогда еще заместитель министра внутренних дел устроил скандал на блокпосте в Краматорске Донецкой области.

На кадрах Гогилашвили нецензурно ругался из-за остановки авто.

Президент Владимир Зеленский попросил уволить заместителя главы МВД.

Гогилашвили 13 декабря написал заявление на отставку. Он отметил, что "виноват и это показательный пример для всех".

Видео с "разборками" Гогилашвили на блокпосту: