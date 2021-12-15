У розслідуванні журналістів мовиться про те, хто користується проблисковими маячками та номерами прикриття. Саме топ-посадовці є й частими порушниками ПДР.

До теми "Єдине є**ало", російський паспорт і дружина в ОП: все, що відомо про скандального Гогілашвілі

З оперативними номерними знаками їздить бізнесмен Павлюк

Оперативні номерні знаки, повідомляють журналісти, використовує бізнесмен, наближений до президента Зеленського, – Ілля Павлюк. Його Land Cruiser із такими знаками бачили біля ОП 7 грудня.

Проте, згідно з законом, такі номерні знаки можуть використовувати лише працівники спецслужб – для проведення операцій.

Зверніть увагу! За словами розслідувачів, Павлюк з 2018 року нібито супроводжував Зеленського на його шляху до посади президента. Бізнесмен був впливовою людиною на Буковині, ЗМІ називали його "королем контрабанди західної митниці".

Проти Павлюка відкрито кримінальне провадження

У розслідуванні мовиться, що Павлюк контролює групу депутатів, які регулярно приходили в його офіс перед важливими голосуваннями. У лютому 2021 року Офіс генпрокурора, за заявою юристів проєкту журналістських розслідувань, відкрив кримінальне провадження через ймовірний вплив Павлюка на діяльність парламентарів.

Гості з "таємними" знаками часто відвідують ОП, – ЗМІ

Журналісти розповідають, що гості з номерними знаками, яких немає в базі поліції, часто навідуються в Офіс Президента. Вони демонструють кадри, як на Банковій на когось чекає чоловік. Навпроти нього зупиняється Toyota Land Cruiser. Пасажир пересідає на місце водія, а чоловік сідає поруч. Після цього авто їде в боковий заїзд Офісу Президента. Машина – теж на спецномерах.

Машини на спецномерах пропускають через бічний заїзд в ОП / Скриншот з відео

Раніше Сім'ю скандального Гогілашвілі охороняє підрозділ СБУ Альфа, – Bihus.info

У Гогілашвілі на авто виписаний оперативний талон

Розслідувачі нагадали, що на авто скандального Гогілашвілі був виписаний оперативний талон. Це означає, що цю машину не можна обшукувати та виписувати штрафи за порушення ПДР.

Спецсигнали нібито використовує і міністр Чернишов

За словами журналістів, спецсигнали використовує і міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Цікаво! Згідно з розслідуванням, Чернишов був єдиним з Кабміну, хто відвідував святкування дні народження Андрія Єрмака у Гуті.

Розслідувачі кажуть, що і Mercedes міністра, і його Volkswagen обладнані проблисковими маячками – хоча це не прописано у законодавстві.

На порушенні ПДР впіймали і Арістова

За словами журналістів, не нехтує порушенням ПДР і впливовий нардеп від "Слуги народу" Юрій Арістов. До обрання Зеленського президентом, вони були бізнес-партнерами. Range Rover народного обранця бачили на Банковій. Виїжджаючи звідти, машина застрягла в заторах, отож позашляховик рушив дорогою з одностороннім рухом, під "цеглину".

Арістова часто бачать в одному з ресторанів на Інститутській. Заклад не має своєї парковки, отож, повідомили журналісти, машина часто стоїть годинами під знаком про заборонену стоянку.

Зверніть увагу! Арістов відповів на запит, що за кермом його машини – водій, отож він припускає, що певне порушення правил могло бути. Політик готовий оплатити відповідні штрафи.

Читайте також Водійська "культура" як маркер "бар'єрного" суспільства

Арахамія теж порушував ПДР

Раніше на порушенні ПДР зафіксували і машину голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії. Вона розвернулась на подвійній суцільній смузі. Volkswagen міністра інфраструктури Олександра Кубракова помітили, як він виїхав на смугу для громадського транспорту.



Арахамія теж порушував ПДР / Скриншот з відео

Також за словами розслідувачів, кортеж Володимира Зеленського якось теж застяг у заторі, проте завдяки проблисковим маячкам поліції, 6 машин кортежу виїхали на зустрічну смугу.

До теми Паркуюсь як нардеп: Арахамія порушив ПДР під Офісом Президента – фото

Головне про скандал з Гогілашвілі:

11 грудня тоді ще заступник міністра внутрішніх справ влаштував скандал на блокпості в Краматорську, що на Донеччині.

На кадрах Гогілашвілі нецензурно лаявся через зупинку авто.

Президент Володимир Зеленський попросив звільнити заступника очільника МВС.

Гогілашвілі 13 грудня написав заяву на відставку. Він зазначив, що "винен і це показовий приклад для всіх".

Відео з "розбірками" Гогілашвілі на блокпосту: