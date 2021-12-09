У Центрі готові зустрічати до 600 осіб щодня. Звісно, з огляду на карантинні обмеження, будемо запрошувати значно менше претендентів. Аби усім було зручно і безпечно.

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Рівні можливості для усіх

В облаштуванні приміщень ми максимально дотримувалися принципу безбар'єрності. Для нас – це, насамперед, рівні можливості для усіх. Ідеться про вільний доступ і зручність для осіб з інвалідністю, матерів чи батьків з діточками, людей поважного віку… Це – принципова умова.

Інформаційні таблички у приміщенні дубльовані шрифтом Брайля. Власне, як і уся мапа Центру, розміщена при вході. Це додає зручності і впевненості особам з ослабленим зором.

Облаштували і спеціальний дитячий куточок. Кандидат чи кандидатка, які прийшли на тестування з дітьми, зможуть їх там залишити у безпечних умовах.

Принцип безбар'єрності, до речі, передбачений не лише на фізичному рівні. Його заклали і в затвердженій Національним агентством методиці забезпечення розумним пристосуванням осіб з інвалідністю, які бажають взяти участь у конкурсі. Ми подбали не лише про види розумного пристосування, але й про забезпечення основних ознак доступності приміщень і будівель, де організовують конкурси.

Проблема паркування

Однією з таких ознак є наявність безкоштовних паркувальних місць для водіїв з інвалідністю. Із цією метою ми передбачили на Прорізній, біля входу в Центр, таке паркомісце. Домовилися з усіма службами, отримали дозволи, встановили спеціальні знаки…

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Втім, мене прикро вразив продемонстрований рівень "культури" окремих водіїв. Попри дорожній знак, єдине паркувальне місце, призначене для осіб з інвалідністю, майже завжди зайнято іншими машинами. Ця неприпустима ситуація свідчить, що у нашому суспільстві потрібно усувати не лише фізичні бар'єри, але й – у головах і думках.

Таку проблему – не вирішити звичайним викликом евакуатора чи поліції. Суспільство має генерувати повагу і увагу до потреб усіх своїх учасників. Саме такий шлях приведе нас до справедливих і справді безбар'єрних взаємин.

У Національному агентстві ми працюємо і над іншими кроками у цьому напрямку. Наразі готуємо розширення функціоналу Єдиного порталу вакансій державної служби.

Прагнемо, аби він враховував потреби осіб з інвалідністю, які подають відповідну інформацію, а згодом стають учасниками окремих етапів оцінювання. Упевнена, такі кроки будуть позбавляти нас штучних бар'єрів і наближатимуть до суспільства рівних можливостей.