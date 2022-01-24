Особое предостережение: посольство США объяснило ситуацию с отъездом семей дипломатов из Украины

Госдеп США 23 января обновил рекомендации по путешествиям в Украину. В частности, "санкционировал добровольный отъезд" дипломатов.

А членам их семей вообще приказал это сделать – покинуть территорию Украины. В посольстве США в нашей стране решили разъяснить эту информацию.

Самое главное США разрешили дипломатам "добровольно уехать" из Украины, а их семьям – приказали

Об отъезде дипломатов США и их семей из Украины

В чем разница между "санкционированным" и "обязательным" выездом

В посольстве США в Украине отметили, что:

"Разрешенный (санкционированный) отъезд" американских дипломатов США из Украины – это значит, что теперь работники посольства имеют право уехать из нашей страны, но если сами того хотят.

американских дипломатов США из Украины – это значит, что теперь работники посольства имеют право уехать из нашей страны, но если сами того хотят. А вот "обязательный отъезд" членов семей дипломатов из посольства – это таки требование, чтобы они покинули страну.

В посольстве заверили, что по этому поводу Госдеп консультировался с правительством Украины и посольствами других стран.

Почему Госдеп США пошел на такой шаг

Предоставление разрешения дипломатам США на выезд из миссии в Украине – это "особое предостережение из-за постоянных усилий России по дестабилизации страны". То есть граждане Соединенных Штатов Америки в Украине могут быть в опасности.

США поддерживают Украину, но больше всего "преданны одному из самых высоких приоритетов Госдепартамента – безопасности наших дипломатов и американского народа".

Именно поэтому и решили обезопасить американцев от путешествий в Украину и разрешили дипломатам из нее уехать.

Будет ли дальше работать посольство США

В посольстве США в Украине заверили:

Что учреждение "остается открытым для регулярной работы".

Более того, там ожидают "внезапного роста спроса на консульские услуги".

Очевидно, так американцы намекают, что количество желающих граждан США выехать из Украины вырастет, как и количество нуждающихся в советах или другой помощи от дипломатов.

США не прекратят попытки подтолкнуть Россию к деэскалации

Решение о санкционированном / обязательном отъезде никак не повлияет на нашу приверженность поиску дипломатического решения относительно глубоко тревожного наращивания сил России в Украине и вокруг нее,

– заявили в посольстве США в Украине.

А в пример того, что США и дальше непреклонно поддерживают Украину, привели доставку нескольких партий оружия для ВСУ на 200 миллионов долларов.

А между тем Россия отправила на военные учения в Белоруссию истребители Су-35С

В то же время в США еще раз подчеркнули, что ситуация в Украине непредсказуема, и "может ухудшиться без предупреждения".

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