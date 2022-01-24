Особое предостережение: посольство США объяснило ситуацию с отъездом семей дипломатов из Украины

24 января 2022 , 03:28
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посольство США в Украине

Госдеп США 23 января обновил рекомендации по путешествиям в Украину. В частности, "санкционировал добровольный отъезд" дипломатов.

А членам их семей вообще приказал это сделать – покинуть территорию Украины. В посольстве США в нашей стране решили разъяснить эту информацию.

Самое главное США разрешили дипломатам "добровольно уехать" из Украины, а их семьям – приказали

Об отъезде дипломатов США и их семей из Украины

В чем разница между "санкционированным" и "обязательным" выездом

В посольстве США в Украине отметили, что:

  • "Разрешенный (санкционированный) отъезд" американских дипломатов США из Украины – это значит, что теперь работники посольства имеют право уехать из нашей страны, но если сами того хотят.
  • А вот "обязательный отъезд" членов семей дипломатов из посольства – это таки требование, чтобы они покинули страну.

В посольстве заверили, что по этому поводу Госдеп консультировался с правительством Украины и посольствами других стран.

Почему Госдеп США пошел на такой шаг

Предоставление разрешения дипломатам США на выезд из миссии в Украине – это "особое предостережение из-за постоянных усилий России по дестабилизации страны". То есть граждане Соединенных Штатов Америки в Украине могут быть в опасности.

  • США поддерживают Украину, но больше всего "преданны одному из самых высоких приоритетов Госдепартамента – безопасности наших дипломатов и американского народа".
  • Именно поэтому и решили обезопасить американцев от путешествий в Украину и разрешили дипломатам из нее уехать.

Будет ли дальше работать посольство США

В посольстве США в Украине заверили:

  • Что учреждение "остается открытым для регулярной работы".
  • Более того, там ожидают "внезапного роста спроса на консульские услуги".

Очевидно, так американцы намекают, что количество желающих граждан США выехать из Украины вырастет, как и количество нуждающихся в советах или другой помощи от дипломатов.

США не прекратят попытки подтолкнуть Россию к деэскалации

Решение о санкционированном / обязательном отъезде никак не повлияет на нашу приверженность поиску дипломатического решения относительно глубоко тревожного наращивания сил России в Украине и вокруг нее,
– заявили в посольстве США в Украине.

А в пример того, что США и дальше непреклонно поддерживают Украину, привели доставку нескольких партий оружия для ВСУ на 200 миллионов долларов.

А между тем Россия отправила на военные учения в Белоруссию истребители Су-35С

В то же время в США еще раз подчеркнули, что ситуация в Украине непредсказуема, и "может ухудшиться без предупреждения".

Ранее СМИ уже сообщали, что США эвакуируют сотрудников из Украины – смотрите видео

 

Автор: Олесь Друкач