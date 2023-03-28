Особые впечатления, – Зеленский в обращении рассказал о визите к границе с врагом
Президент Владимир Зеленский 28 марта традиционно обратился к украинцам. Он рассказал о своем визите на границу с Россией в Сумской области.
Он вернулся из Сумщины – сегодня был в Ахтырке, в Тростянце, в Сумах, на позициях наших пограничников.
Кстати Под носом у врага: Зеленский посетил границу Украины с Россией
Впечатления – особенные. Регион – рядом с врагом. Угроза – постоянная,
– рассказал президент.
Он заметил, что обстрелы пограничника – постоянные, но люди сильнее любых страхов.
Как проходил визит в Сумскую область
Глава государства отметил, что возобновление продолжается, бизнес постепенно возвращается, а люди отстраивают жизнь. Также Зеленский передал Ахтырке специальное отличие города-героя и поздравил Тростянец с годовщиной освобождения от оккупанта.
Далее было совещание с представителями местных властей Сумщины и Черниговщины. Кроме того, президент провел совещание с командующими, которые отвечают непосредственно за защиту всех регионов. Особый разговор был с главой пограничной службы.
Зеленский отметил воинов
Президент отметил воинов Луганского, Краматорского и Донецкого пограничных отрядов, уничтожающих врага на Бахмутском, Лиманском, Авдеевском направлениях.
Также президент поблагодарил минометные расчеты и аэроразведку пограничных подразделений на Донецких направлениях.
Конечно, спасибо Сумскому пограничному отряду. Именно их сегодня посетил, имел честь пообщаться, поддержать. Крепкие позиции по всей границе с государством-террористом – это следствие прочности конкретных наших людей, которые готовы в любой момент защищать границу.
– подчеркнул Зеленский.
Франция признала Голодомор геноцидом
Зеленский упомянул о важном решении парламента Франции, признавшего Голодомор геноцидом украинского народа.
Глава государства поблагодарил этот принципиальный и справедливый шаг, за распространение исторической правды на еще одно европейское государство.
В заключение президент поблагодарил каждого, кто по зову сердца в разных странах и на разных площадках напоминает миру, что российская агрессия может закончиться гораздо быстрее, чем об этом иногда говорят. Скорее, если мир будет более решительным.
Смотрите обращение Зеленского: видео