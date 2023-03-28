Особые впечатления, – Зеленский в обращении рассказал о визите к границе с врагом

Президент Владимир Зеленский 28 марта традиционно обратился к украинцам. Он рассказал о своем визите на границу с Россией в Сумской области.

Он вернулся из Сумщины – сегодня был в Ахтырке, в Тростянце, в Сумах, на позициях наших пограничников.

Кстати Под носом у врага: Зеленский посетил границу Украины с Россией

Впечатления – особенные. Регион – рядом с врагом. Угроза – постоянная,

– рассказал президент.

Он заметил, что обстрелы пограничника – постоянные, но люди сильнее любых страхов.

Как проходил визит в Сумскую область

Глава государства отметил, что возобновление продолжается, бизнес постепенно возвращается, а люди отстраивают жизнь. Также Зеленский передал Ахтырке специальное отличие города-героя и поздравил Тростянец с годовщиной освобождения от оккупанта.

Далее было совещание с представителями местных властей Сумщины и Черниговщины. Кроме того, президент провел совещание с командующими, которые отвечают непосредственно за защиту всех регионов. Особый разговор был с главой пограничной службы.

Зеленский отметил воинов

Президент отметил воинов Луганского, Краматорского и Донецкого пограничных отрядов, уничтожающих врага на Бахмутском, Лиманском, Авдеевском направлениях.

Также президент поблагодарил минометные расчеты и аэроразведку пограничных подразделений на Донецких направлениях.

Конечно, спасибо Сумскому пограничному отряду. Именно их сегодня посетил, имел честь пообщаться, поддержать. Крепкие позиции по всей границе с государством-террористом – это следствие прочности конкретных наших людей, которые готовы в любой момент защищать границу.

– подчеркнул Зеленский.

Франция признала Голодомор геноцидом

Зеленский упомянул о важном решении парламента Франции, признавшего Голодомор геноцидом украинского народа.

Глава государства поблагодарил этот принципиальный и справедливый шаг, за распространение исторической правды на еще одно европейское государство.

В заключение президент поблагодарил каждого, кто по зову сердца в разных странах и на разных площадках напоминает миру, что российская агрессия может закончиться гораздо быстрее, чем об этом иногда говорят. Скорее, если мир будет более решительным.

Смотрите обращение Зеленского: видео