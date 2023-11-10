В осознании тупика есть один плюс

Статьи в New Yorker, Time, Economist, обсуждаемые уже много дней – очень разные, от разных авторов и о разных темах, и вызывают разные эмоции. Но на самом деле они об одном и том же.

Они о тупике, в который зашла международная политика демократического мира.

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Есть только один выход из тупика

Поэтому я очень рад всем этим статьям, даже тем, которые вам не понравились. Это означает, что осознание тупика приближается. А с ним близится и поиск выхода.

Выход только один – поражение России и внутренние политические изменения в ней. Все остальные сценарии станут поражением демократического мира. Но сегодня нет этого осознания, а есть желание вернуться в прошлое, к "бизнесу как всегда".

Однако уже некуда возвращаться: российский президент Владимир Путин провел проверку 08.08.08, сделал возвращение невозможным в феврале 2014 года и окончательно закрепил 24.02.22.

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Задача Украины – убедить демократический мир в том, что все остальные пути ведут к ловушкам, которые расставили Москва и Пекин. Чтобы выполнить эту работу, нам нужны совместные сверхусилия украинских политиков всех лагерей, дипломатов, членов правительства, активистов, художников и т.д.

Здесь уже речь идет не о чьем-то политическом выживании, чьих-то личных поражениях или победах – на кону существование Украины и даже больше, чем это.