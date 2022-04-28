Остается в строю: несмотря на все обстрелы больница Северодонецка работает
Оккупанты продолжают гатить по Луганской области. Вчера, 27 апреля, они обстреляли городскую больницу в Северодонецке – одно из двух функционирующих учреждений Луганской области. К счастью, медучреждение продолжает свою работу, невзирая на существенное разрушение здания и отделений.
Такую информацию рассказал глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в прямом эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал. Отмечается, что в Луганской области остались только две больницы, где оказывается помощь пострадавшему населению – в Северодонецке и Лисичанске.
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По предварительным данным, разрушения разного значения получили три этажа больницы. На одном из них произошло прямое попадание снаряда в палату. В результате чего погибла женщина, которая была госпитализирована на прошлой неделе с осколочными ранением ног. В частности, на территории медицинского учреждения враг повредил котельную и складские помещения. После обстрелов в больнице исчезли свет и вода.
Несмотря на вчерашний обстрел, Североденецкая больница все равно остается в строю. Она работает, оказывает медицинскую помощь. Мы постоянно общаемся с главным врачом. Всем чем нужно мы обеспечиваем: лекарства, машины скорой помощи и другие вещи,
– отметил Сергей Гайдай.
Что известно об обстреле больницы в Северодонецке:
- 27 апреля около 11:00 россияне обстреляли Северодонецкую городскую больницу Луганщины.
- В результате обстрела в больнице погибла одна женщина, а двое медработников получили ранения.
- Больница продолжает работать, в ней остается около 50 пациентов, большинство из которых – с заболеваниями органов тела.
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