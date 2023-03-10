Остались сами обломки: оккупанты взорвали самолет-символ Бахмута

Российские захватчики взорвали визитку Бахмута – самолет-памятник Миг-17. Не имея значительных побед на фронте, россияне свирепствуют и готовы уничтожать все, лишь бы сделать иллюзию того, что контролируют ситуацию.

На видео, которое опубликовал украинский журналист Юрий Бутусов, по всей видимости, от памятника остались одни обломки. В то же время, российские пропагандистские СМИ цинично обвиняют в подрыве символа воинов ВСУ.

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Россияне взорвали самолет-памятник Миг-17 в Бахмуте

Памятник МиГ-17 расположен в юго-западной части Бахмута. Украинские воины часто делали снимки на фоне этого памятника, возможно, именно поэтому оккупанты решили его уничтожить.

На видео с места событий видим, что памятник полностью разрушен. Вокруг разбросаны обломки символа, ставшего визитной карточкой Бахмута.

Российские пропагандистские СМИ, конечно, начали единогласно убеждать, что памятник "взорвали украинские военные". Однако выходит у них не слишком убедительно, а одни утверждения противоречат другим.

Отметим, что за Бахмут идут адские бои. Его называют самой горячей точкой войны – ежедневно оккупанты применяют там свою артиллерию и авиацию, а пехота штурмует и пытается захватить город.

Самолетика больше нет. Вообще, советский самолетик, это такой себе символ Бахмута, если честно. В той зоне ожесточенные бои,

– отметил украинский военнослужащий под позывным "Бахмутский демон".

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