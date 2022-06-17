Остались только руины: эксклюзивные кадры страшных последствий обстрела россиян в Харьковской области

С начала полномасштабного вторжения в Украину россияне беспощадно били по городу Люботин в Харьковской области. Это место считали безопасным, однако российские ракеты нанесли ему значительные разрушения.

Об этом 24 каналу сообщила корреспондентка из Харькова. Она подчеркнула, что российские обстрелы просто стерли с лица земли одну из улиц в Люботине.

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Трудно определить, где был дом

По словам журналистки, части улицы в Люботине совсем нет. Она подчеркнула, что российские изверги целенаправленно били ракетами прямо по частным жилым домам.

Здесь трудно найти место, где именно стоял тот или иной дом, поскольку остались одни пожарища,

– заявила корреспондентка.

Как она заметила, в результате российских обстрелов 7 частных домов уничтожены до основания – от них остались только фундаменты. Кроме того, еще 5 домов считают пострадавшими – разрушенные крыши и окна. Автомобили местных жителей полностью сгорели.

Разрушенная российскими ракетами улица в Люботине / Фото Анны Черненко, 24 канал

Откроют новые дела по военным преступлениям России

Журналистка отметила, что сейчас в Люботине работает прокуратура, которая осматривает эти места и свидетельствует у пострадавших. В то же время, специалисты продолжают поиски обломков российских снарядов, которыми обстреляли улицу.

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"Здесь россияне ракетами обстреливали школу, школу-интернат и другие учреждения. Сегодня, 17 июня, откроют очередные уголовные дела по новым военным преступлениям захватчиков", - отметила корреспондентка.

Специалисты собирают обломки российских ракет для доказательств военных преступлений / Фото Анны Черненко, 24 канал

Люботин считался спокойным местом

Журналистка подчеркнула, что Люботин считался достаточно спокойным, тихим и безопасным местом. По ее словам, многие из Харькова перебрались в этот населенный пункт, чтобы переждать обстрелы города-миллионника.

"Люботин расположен к западу от Харькова. В то же время западная часть области считалась полностью безопасной. Однако, к сожалению, нет безопасных мест", - подытожила журналистка.

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