"Осталось 3 километра до границы": в ВСУ рассказали, что творится на Новопавловском направлении

В последнее время сообщается об осложнении ситуация на Новопавловском направлении. Там россияне поставили себе цель дойти до административной границы Днепропетровской области.

Хотят сделать они это до 9 мая. Представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов рассказал Суспильному, действительно ли враг может дойти до Днепропетровщины, передает 24 Канал.

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Выгоден ли России выход на границу Днепропетровщины

По словам Трегубова, россияне таки достигнут своей цели, но точно не до 9 мая, несмотря на то, что осталось 3 километра.

Он добавил, что даже если бы они дошли, он не видит в этом тактической цели.

Да, они идут к границе с Днепропетровской областью, но уже совершенно очевидно, что они не дойдут до него в указанные даты. Я бы сказал, даже если бы и дошли, я не очень понимаю, зачем. С военной точки зрения оно не имеет какого-то оправдания, а с политической – просто сказать, что мы заняли два села и дошли до административной границы – ну, вы большие молодцы. Наконец дошли за фактически 11 лет войны, при том, что изначально были не очень далеко. Это не то, чем можно хвастаться,

– сказал он.

Представитель ОСУВ "Хортица" также добавил, что обойти Покровск таким способом врагу не удастся. Ранее они пытались это сделать, наступая в направлении Котлиного, но эта попытка была неудачной.

Ежедневно на Новопавловском направлении погибает по 200 оккупантов

Представитель Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии Укринформу также подтвердил, что в течение последних нескольких дней россияне активизировались и штурмуют Новопавловское направление.

Они пытаются прорваться в направлении Новополя, Свободного поля, Зеленого поля.

"За день враг проводил от 25 (бывали дни, что и по полсотни) штурмовых действий, массово применяя мотоциклы. Так, за одни сутки мы несколько дней назад уничтожили более полсотни мотоциклов", – рассказал Волошин.

В то же время он опроверг информацию о продвижении врага в направлении административной границы Днепропетровщины. Оборонительная операция продолжается.

Силы обороны Украины действуют, они держат маневренную оборону. То есть не позиционную, мы не встали стеной на одной точке, мы врага затягиваем в "огневые мешки" и уничтожаем. Как итог, это большие потери, которые несет противник на этом направлении,

– заявил Волошин.

По его словам, на таком небольшом участке фронта действуют до четырех российских полков. Они бросают туда огромные силы и несут соответствующие потери. Ежедневно фиксируют примерно по 200 ликвидированных оккупантов.