Остался маленький сын: запорожский полицейский погиб в ДТП вместе с супругой

В Мелитополе на Запорожье 11 января полицейский попал в ДТП. В то время мужчина находился не на службе. Вместе с ним в автомобиле была его жена.

Оба погибли. Молится 36-летний Иван Елисеев и его 31-летняя жена. У них остался 7-летний отпрыск.

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Как случилась авария

Местное издание "Актуально" пишет, что ДТП произошло на центральном проспекте Богдана Хмельницкого. По предварительной информации, легковушка на большой скорости влетела в дерево в районе остановки "Черный гастроном".

Машину фактически разорвало пополам.

Что известно о полицейском

Иван Елисеев имел высшее образование, работал в органах МВД с 2005 года, а в полиции – с ноября 2015 года. С января 2021 года занимал должность инспектора отдела реагирования патрульной полиции Мелитопольского районного управления.

Коллеги правоохранителя отмечают, что тот достойно исполнял свои обязанности и не имел дисциплинарных взысканий.