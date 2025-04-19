Прекратили ли россияне огонь на фронте, как "приказал" Путин: в СНБО ответили

Путин объявил, что с шести вечера 19 апреля приказал своим военным прекратить боевые действия в Украине на 30 часов. Стало известно, послушались ли оккупанты "приказа" диктатора.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко рассказал, правда ли на фронте начался режим "тишины" с российской стороны, передает 24 Канал.

Смотрите также В СНБО отреагировали на заявление Путина о "пасхальном перемирии"

Путин в очередной раз обманул

По словам Коваленко, на фронте не наблюдается никакого прекращения боевых действий.

По всем направлениям россияне продолжают вести огонь по-прежнему. Больше всего – на Востоке,

– заявил чиновник.

Также журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на военных подтвердил, что никакого прекращения огня нет. "Артиллерия, как работала, – так и работает дальше", – говорят защитники.

Правда, у Киева не было никаких иллюзий по поводу заявления Путина. Украинцы отлично знают, что тот никогда не придерживается слова. Диктатор прямо накануне Пасхи решил притвориться миротворцем.

Так, президент Зеленский назвал заявление главы Кремля "очередной попыткой поиграть с жизнями людей". Глава государства указал, что на момент объявления так называемого "пасхального перемирия" Украину атаковали ударные дроны.

В украинском МИДе тоже подчеркнули, что Путину верить нельзя. 11 марта Украина приняла предложение США о безусловном полном прекращении огня на 30 дней, однако Россия проигнорировала его.