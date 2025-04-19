Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко розповів, чи правда на фронті розпочався режим "тиші" з російського боку, передає 24 Канал.

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Путін вкотре обманув

За словами Коваленка, на фронті не спостерігається жодного припинення бойових дій.

На всіх напрямках росіяни продовжують вести вогонь, як і раніше. Найбільше – на Сході,

– заявив посадовець.

Також журналіст Андрій Цаплієнко із посиланням на військових підтвердив, що жодного припинення вогню немає. "Артилерія, як працювала, – так і працює далі", – кажуть захисники.

Щоправда, у Києва не було жодних ілюзій щодо заяви Путіна. Українці чудово знають, що той ніколи не дотримується слова. Диктатор просто напередодні Великодня вирішив прикинутися миротворцем.

Так, президент Зеленський назвав заяву очільника Кремля "черговою спробою пограти з життями людей". Глава держави вказав, що на момент оголошення так званого "великоднього перемир'я" Україну атакували ударні дрони.

В українському МЗС теж підкреслили, що Путіну вірити не можна. 11 березня Україна прийняла пропозицію США про безумовне повне припинення вогню на 30 днів, однак Росія проігнорувала її.