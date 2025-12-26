На Львовщине в горах остановился подъемник: в воздухе застряли 80 человек

На горе Захар Беркут произошла чрезвычайная ситуация – там остановился кресельный подъемник с десятками людей. На месте более двух часов работали спасатели.

Что известно о чрезвычайной ситуации?

На горе Захар Беркут остановился кресельный подъемник, на котором находятся около 80 человек.

На месте работают горные спасатели ГСЧС. По состоянию на 13:10 уже сняли 42 человека, из них 22 ребенка,

– говорится в сообщении.

В горах остановился подъемник с людьми / Фото ГСЧС

Горные спасатели завершили работы на горе Захар Беркут через 2 часа с момента остановки подъемника.

Чрезвычайники сняли 78 человек, из них 39 детей. На месте работали 76 спасателей и 13 единиц спецтехники ГСЧС.

