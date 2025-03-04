Прекращение поставок Украине оружия, конечно, вдохновляет Кремль. Песков высказался о решении из-за океана.

Сейчас полосы американских СМИ полнятся возможными деталями о прекращении помощи Украине. Официального текста нет, возможно, Трамп внесет ясность в этот вопрос во время своего выступления вечером 4 марта.

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Спикер Путина Песков высказался коротко, однако исчерпывающе.

Еще предстоит узнать детали, но если это соответствует действительности, то это решение, которое, действительно, может побудить киевский режим к мирному процессу,

– сказал он.

И добавил: если США приостановят поставки, это станет лучшим вкладом в дело мира. Ведь до этого момента Соединенные Штаты Америки были "главным поставщиком этой войны".

Знаменательно, что в США используют похожую риторику. Там звучат заявления вроде "надо принудить Украину к миру, потому что эти украинцы хотят воевать без конца". Так что уже очевидно, что такая позиция выгодна агрессору.