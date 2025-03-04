Решительная поддержка или безрассудное решение: как в США реагируют на остановку помощи Украине

Дональд Трамп 3 марта решил прекратить поставки военной помощи Украине. Мнения среди американцев относительно такого решения разделились.

Одни выражают решительную поддержку, а другие говорят об угрозе безопасности США. Как республиканцы и демократы отреагировали на остановку Трампом помощи Украине, передает 24 Канал.

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Мнение республиканцев неоднозначное

В Конгрессе США в обеих палатах республиканцы имеют большинство. Их мнения разделились.

Так, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что решительно поддерживает решение Трампа.

Президент Трамп работает над установлением мира и прекращением ежедневной бойни тысяч во время войны,

– говорится в ее заявлении.

Подобное мнение высказала конгрессвумен Виктория Спартц, которая имеет украинское происхождение. Она написала, что "Зеленский играет героя, но он им не является – на самом деле герои это украинские военные".

"Он предал их, не поддержав, и продолжает подрывать украинский народ ради личной выгоды", – заявила Спартц.

Сенатор Билл Кэссиди вместо этого поддержал Украину.

Путин регулярно выбрасывает людей, которые с ним не согласны... Он не просто вторгся в Украину. Он убивает всех, кто с ним не согласен,

– написал он.

Сенатор Линдси Грэм заявил, что "очень старался поддерживать усилия украинского народа" по отпору агрессии России и выражал "восхищение лидерством Зеленского в самые тяжелые времена". К слову, он резко отреагировал на ссору президентов Украины и США, в частности, призвал Зеленского подать в отставку, а оппонирование Трампу назвал "за пределами".

Демократы решительно выступили против решения Трампа

Что касается демократов, то они ожидаемо раскритиковали решение американского президента.

Так, сенаторка Элизабет Уоррен написала, что сначала Трамп сделал виновным Зеленского во вторжении Путина в Украину, затем заявил, что "доверяет" российскому президенту, а теперь остановил военную помощь.

Американский народ стоит за украинцами, которые борются за наши ценности,

– также подчеркнул сенатор Дик Дарбин.

Конгрессвумен Сьюзан Дельбене назвала решение Трампа опасным.

"Это решение идет в пользу нападения Путина на Украину. Помощь нашим врагам делает Америку менее безопасной", – добавила она.

Такого же мнения конгрессмен Грег Стэнтон. Он отметил, что отказ Трампа от украинского народа и полное увлечение Путиным является "прямой угрозой национальной безопасности и авторитету" США в мире.

Стэнтон добавил, что это "безрассудное решение" заставит союзников и противников поставить под сомнение приверженность Штатов к защите демократии и противостояния тирании.

"Коммунистическая партия Китая очень внимательно наблюдает за этим", – заметил он.