Военная помощь для Украины на паузе: все, что известно о решении Трампа

Белый дом объявил о временном прекращении предоставления военной помощи Украине. Это решение было принято после спора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля.

Сообщается, что помощь будет приостановлена до тех пор, пока украинская власть не продемонстрирует серьезные намерения относительно мирных переговоров с Россией. 24 Канал собрал все, что известно об остановке военной помощи для Украины со стороны США.

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Что известно об остановке военной помощи США

Белый дом объявил о прекращении военной помощи Украине. По информации западных СМИ, это стало следствием спора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля.

Сообщается, что США останавливают оказание помощи, пока Киев не продемонстрирует готовность к миру.

Источники Bloomberg в Министерстве обороны США сообщили, что приостановлены даже поставки оружия, которое находится транзитом на самолетах и кораблях или ожидает в транзитных зонах в Польше.

В частности, прекращено предоставление критически важных боеприпасов, реактивных систем залпового огня, противотанкового оружия и других вооружений. Официальные лица НАТО предполагают, что предыдущих поставок оружия, вероятно, может хватить до лета текущего года.

Западные СМИ пишут, что прекращение помощи США для Украины не сразу станет ощутимым. Это произойдет лишь через несколько дней или недель.

Американский чиновник, который знаком с ситуацией отметил, что как только текущие запасы истощатся, последствия для Украины будут серьезными, даже, если Европа поспешит восполнить этот пробел.

Как в США приняли решение остановить предоставление помощи Украине

По информации западных СМИ, решение об остановке предоставления военной помощи Украине, президент США дал понять, что стремится к миру и стремится, чтобы партнеры тоже взяли себе это за цель.

Решение об остановке военной помощи Украине было принято лично Трампом. Выполнение приказа он поручил министру обороны США Питу Гегсету, чтобы убедиться, что это будет способствовать решению конфликта.

Также сообщается, что решение об остановке предоставления военной помощи Украине единогласно поддержали все главные советники Трампа.

Какое оружие может не поступить в Украину

Журналист "Голоса Америки" Остап Яриш сообщил, что пауза касается всех запланированных, но еще не выполненных поставок. В частности по программе долгосрочной поддержки USAI.

Если взглянуть на последние объявления администрации Байдена, здесь в первую очередь речь идет о ракетах к ПВО, боеприпасы к HIMARS и артиллерии,

– отметил он.

Заметим, что по словам руководителя ЦПИ Андрея Коваленко, в связи с приостановлением военной помощи США, на общество будет оказываться информационное давление. Он посоветовал дождаться официальной информации, ведь медиа будут "надувать шарик максимально", чтобы вызвать панику.

Для чего Трамп мог остановить предоставление военной помощи Украине

Западные СМИ считают, что своим решением об остановке предоставления военной помощи Украине, Трамп пытается добиться от Зеленского признания вины за конфликт во время встречи в Овальном кабинете 28 февраля.

Президент США считает, что Зеленский не хочет мира, и обещает приостанавливать помощь, пока Украина не сделает конкретные шаги в направлении мирных переговоров. Это решение, по словам представителя Белого дома, является попыткой заставить Украину сесть за стол переговоров, угрожая дальнейшими потерями на поле боя.