Хегсет прикрывает некомпетентность: с чем связана остановка помощи Украине

Пентагон приостановил поставки оружия Украине. По сообщению помощников Конгресса и бывшего чиновника, это было односторонним решением министра обороны Пита Хегсета. Это означает, что он выбрал "легкий путь".

Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко, отметив, что безразлично – знал или нет об этом Дональд Трамп. Главное, что Пентагон продолжит военную поддержку Израиля.

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С чем связана остановка помощи Украине

По словам военного эксперта, Хегсет – не является профессионалом, он и его карьера зависят от политической воли Трампа. Поэтому он бы не позволил сделать то, против чего пошел бы президент США.

Однако я верю, что решение принял непосредственно сам Хегсет. Его вызвали объективные обстоятельства,

– сказал он.

Жовтенко отметил, что здесь может быть важная причина – Хегсет и его команда столкнулись с проблемами по материально-техническому обеспечению сил США на Ближнем Востоке после того, как они помогли Израилю отразить мощные удары Ирана. Европа свою помощь Израилю не оказывает.

То есть у Хегсета провал в планировании – силы американцев в регионе не имеют чем защищать Израиль от будущих ударов, которые могут возобновиться со стороны Ирана. Хегсет не может рапортовать Трампу о том, что он провалил свою логистику,

– объяснил он.

Именно поэтому министр обороны США нашел альтернативу – остановка военной помощи Украине, зная, что Трамп не будет его "ругать" за это. Военный эксперт добавил, что такое решение не снимает ответственности ни с некомпетентного Хегсета, ни с самого президента США.