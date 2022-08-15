Эти правила написаны кровью, – Кличко об остановке транспорта во время воздушной тревоги

Во время воздушной тревоги общественный транспорт в Киеве останавливает движение. Целесообразность такой остановки вызвала оживленные обсуждения среди горожан. Впрочем, по словам местных властей, эти правила написаны кровью.

В случае воздушной тревоги скопление людей – это опасность. Поэтому пассажирам общественного транспорта нужно выходить. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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Почему в столице останавливается транспорт во время тревоги

По словам Кличко, во время воздушной тревоги нужно выходить из торговых центров и уходить в укрытие. В многих ТЦ есть бомбоубежища, в частности, подземные паркинги.

Если нет укрытия, нужно мгновенно укрыться, это должны быть либо бетонные конструкции, либо котловина. Люди должны выйти из транспорта и рассредоточиться,

– сказал мэр.

Он рассказал, что очень много критики по выходу из транспорта во время тревоги. Кличко заявил, что эти правила написаны кровью.

"В Николаеве попали в остановку, погибли многие, многие ранены. Эти правила для того, чтобы избежать трагедии", – подчеркнул городской голова.

Кличко добавил, что это решение он не принимал самостоятельно, а Совет обороны Киева, по рекомендации военных и специалистов Службы по чрезвычайным ситуациям.

Остановка общественного транспорта в Киеве во время тревоги: главные новости

Во время воздушной тревоги общественный транспорт в Киеве останавливается. Водители паркуются в безопасном месте и в соответствии с правилами дорожного движения.

В КГГА заявили, что пассажиры не оплачивают проезд повторно после отбоя.

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