Эти правила написаны кровью, – Кличко об остановке транспорта во время воздушной тревоги
Источник:"Бабель"
Во время воздушной тревоги общественный транспорт в Киеве останавливает движение. Целесообразность такой остановки вызвала оживленные обсуждения среди горожан. Впрочем, по словам местных властей, эти правила написаны кровью.
В случае воздушной тревоги скопление людей – это опасность. Поэтому пассажирам общественного транспорта нужно выходить. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.
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Почему в столице останавливается транспорт во время тревоги
По словам Кличко, во время воздушной тревоги нужно выходить из торговых центров и уходить в укрытие. В многих ТЦ есть бомбоубежища, в частности, подземные паркинги.
Если нет укрытия, нужно мгновенно укрыться, это должны быть либо бетонные конструкции, либо котловина. Люди должны выйти из транспорта и рассредоточиться,
– сказал мэр.
Он рассказал, что очень много критики по выходу из транспорта во время тревоги. Кличко заявил, что эти правила написаны кровью.
"В Николаеве попали в остановку, погибли многие, многие ранены. Эти правила для того, чтобы избежать трагедии", – подчеркнул городской голова.
Кличко добавил, что это решение он не принимал самостоятельно, а Совет обороны Киева, по рекомендации военных и специалистов Службы по чрезвычайным ситуациям.
Остановка общественного транспорта в Киеве во время тревоги: главные новости
Во время воздушной тревоги общественный транспорт в Киеве останавливается. Водители паркуются в безопасном месте и в соответствии с правилами дорожного движения.
В КГГА заявили, что пассажиры не оплачивают проезд повторно после отбоя.
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