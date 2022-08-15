У разі повітряної тривоги скупчення людей – це небезпека. Тому пасажирам з громадського транспорту потрібно виходити. Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко.

До теми Зупинка транспорту під час тривоги: у КМДА пояснили, що буде з оплатою

Чому у столиці зупиняється транспорт під час тривоги

За словами Кличка, під час повітряної тривоги потрібно виходити з торгових центрів і йти в укриття. У багатьох ТЦ є бомбосховища, зокрема, підземні паркінги.

Якщо немає укриття, потрібно миттєво сховатися, це мають бути або бетонні конструкції, або улоговина. Люди повинні вийти з транспорту і розосередитися,

– сказав мер.

Він розповів, що дуже багато критики щодо виходу з транспорту під час тривоги. Кличко заявив, що ці правила написані кров'ю.

"У Миколаєві влучили в зупинку, загинули багато людей, багато поранених. Ці правила для того, щоб уникнути трагедії", – наголосив міський голова.

Кличко додав, що це рішення він не ухвалював самостійно, а Рада оборони міста Києва, за рекомендацією військових та фахівців Служби з надзвичайних ситуацій.

Зупинка громадського транспорту у Києві під час тривоги: головні новини

Під час повітряної тривоги громадський транспорт у Києві зупиняється. Водії паркуються у безпечному місці та відповідно до правил дорожнього руху.

У КМДА заявили, що пасажири не оплачують проїзд повторно після відбою.

Вас може зацікавити – На час тривоги в Києві зупиняється громадський транспорт: дивіться відео