Политолог назвал 2 варианта, почему США могли приостановить помощь Украине

В Пентагоне сообщили о пересмотре военной помощи Украине. Там отметили, что Дональд Трамп хочет руководствоваться другими принципами и подходами, поэтому партия вооружения, которая уже была в Польше, пока не отправится в Украину.

Политолог, проректор Украинского католического университета Дмитрий Шеренговский отметил 24 Каналу, что выводы делать еще рано. Пока неизвестно или это официальная политика Пентагона, или все-таки Белого дома.

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Почему помощь могли приостановить

Дональд Трамп неоднократно говорил о том, что не будет предоставлять Украине оружие, то есть это решение не является для нас сюрпризом. Однако, ракеты, боеприпасы, которые были в Польше, – утверждались Конгрессом еще раньше. Это законтрактованные вещи, которые мы должны были получить.

Действительно как президент, так и глава Пентагона имеют право приостановить поставки. Но неизвестно, были ли их решения синхронизированы. Для многих людей, которые работают с Украиной, в частности спецпредставителя Трампа Кита Келлога – такие новости стали неожиданностью.

Это выглядит странным, потому что во время саммита НАТО состоялась встреча украинского и американского президентов. Тогда никаких негативных сигналов не было. Наоборот они говорили о возможности покупки оружия,

– отметил политолог.

Итак, можно предположить, что есть 2 варианта приостановления помощи Украине. Первый – решение Пентагона. Возможно, там действительно хотят провести аудит, изменить подходить, поэтому и поставили оборонные пакеты на паузу.

Второй вариант – ситуация связана с атакой США на Иран. Тогда было использовано много американского вооружения, возможно, теперь страна решила пополнить свои запасы. Однако, непонятно зачем это делать за счет оружия, которое было предусмотрено Украине.

Несмотря на это, очевидно, что нашему государству нужно больше ориентироваться на помощь из Европы и быть готовыми к полной остановке вооружения из США. Также стоит работать над тем, чтобы избежать запретов на использование американских компонентов, которые нам могут передавать европейские партнеры.

Напомним, о приостановлении помощи стало известно 2 июля. Впоследствии в Пентагоне заявили, что хотят проверить, предоставлена ли помощь не противоречит национальным интересам страны. В то же время отметили, что предоставили Дональду Трампу рекомендации для принятия дальнейших решений по оборонной поддержке.

На эту ситуацию отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что между странами происходит работа, идет выяснение всех деталей решения. В частности стороны обсуждают поставки ракет ПВО.