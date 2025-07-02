Зеленский прокомментировал ситуацию с поставками оборонной помощи от США

В среду, 2 июля, Белый дом объявил о паузе в поставках военной помощи для Украины, в частности ракет к системам Patriot. В конце концов, ситуацию прокомментировал Владимир Зеленский.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение украинского президента. Сейчас на рабочих уровнях выясняют все детали.

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Как отреагировал Зеленский

В среду Зеленский заслушал доклады министра обороны Рустема Умерова и главы МИД Андрея Сибиги. В частности, это касалось отношений с США.

Сейчас на рабочих уровнях между Украиной и США выясняют все детали по поставке оборонной поддержки, в том числе компонента ПВО,

– сказал президент.

Напомним, остановку американской военной помощи также прокомментировал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Он отметил, что "полностью понимает" стремление Вашингтона гарантировать первоочередное воплощение интересов США в сфере безопасности. Несмотря на это, Украина не сможет в краткосрочной перспективе обойтись без этой поддержки, в частности боеприпасов и систем ПВО.