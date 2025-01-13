Путину надо представить ультиматум: как будет действовать Трамп после 20 января

Новый президент США Дональд Трамп уже говорит, что в лучшем случае, мира Украины и России можно дойти через шесть месяцев. Когда он разобрался в теме войны подробнее, осознал, что ситуация значительно сложнее, чем ему казалось ранее.

Такое мнение высказала в эфире 24 Канала российский оппозиционер и политический аналитик Ольга Курносова. Она добавила, что вызывающее поведение Путина в отношении Трампа свидетельствует о том, что Путин не собирается идти ни на какие переговоры.

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"Ему нужны не только территории и не только полностью подконтрольная Украина. Путин хочет, чтобы вся Восточная Европа была так же близка к его интересам, как, например, Орбан и Фицо. Это его цель, которую он постоянно декларирует. Поэтому достичь чего-то от Путина можно только через жесткие ультиматумы. Я не верю, что с ним можно договориться иначе, чем силой", – сказала Ольга Курносова.

Что может повлиять на Путина

Она добавила, что личную встречу и переговоры провести можно. Они нужны для того, чтобы Путин озвучил свой ультиматум. На этой встрече Трамп поймет, что без принуждения Путина, мир не наступит.

Лучше принять и осознать, что долгосрочный мир возможен лишь без Путина. Именно поэтому необходимо взять курс на политическое освобождение России от Путина. Если такое решение не будет принято, ждать долгосрочного мира не стоит,

– сказала Курносова.

Она также добавила, что повлиять на российского диктатора можно обвалом цены на нефть. Этот метод будет действовать гораздо эффективнее, чем санкции.

"Если существенно снизить цены на нефть, у Путина просто не останется денег на войну. Война – это дорогое удовольствие, и Трамп понимает, что эту войну поддерживают высокие цены на нефть и газ", – подытожила политический аналитик.