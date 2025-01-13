Таку думку висловила в ефірі 24 Каналу російська опозиціонерка і політична аналітикиня Ольга Курносова. Вона додала, що зухвала поведінка Путіна щодо Трампа свідчить про те, що Путін не збирається йти на жодні переговори.

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"Йому потрібні не лише території і не тільки повністю підконтрольна Україна. Путін хоче, щоб вся Східна Європа була так само близька до його інтересів, як, наприклад, Орбан і Фіцо. Це його мета, яку він постійно декларує. Тому досягти чогось від Путіна можна лише через жорсткі ультиматуми. Я не вірю, що з ним можна домовитися інакше, ніж силою", – сказала Ольга Курносова.

Що може вплинути на Путіна

Вона додала, що особисту зустріч і переговори провести можна. Вони потрібні для того, щоб Путін озвучив свій ультиматум. На цій зустрічі Трамп зрозуміє, що без примусу Путіна, мир не настане.

Краще прийняти і усвідомити, що довгостроковий мир можливий лише без Путіна. Саме тому необхідно взяти курс на політичне звільнення Росії від Путіна. Якщо таке рішення не буде ухвалене, чекати довгострокового миру не варто,

– сказала Курносова.

Вона також додала, що вплинути на російського диктатора можна обвалом ціни на нафту. Цей метод діятиме набагато ефективніше, ніж санкції.

"Якщо суттєво знизити ціни на нафту, у Путіна просто не залишиться грошей на війну. Війна – це дороге задоволення, і Трамп розуміє, що цю війну підтримують високі ціни на нафту й газ", – підсумувала політична аналітикиня.