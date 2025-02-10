Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала. Он также отметил, что Владимир Путин ранее высказывал желание встретиться с Трампом.

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"Так, они демонстрируют позу, что мы такие напыщенные и крутые русские. Посмотрим, что будет дальше. От переговоров они не отказываются. Более того, через Пескова они заявили о готовности встретиться с Зеленским, хотя ранее называли его нелегитимным. Это, вероятно, связано с тем, что Трамп выступает за это", – сказал Владимир Фесенко.

Что не устраивает Россию в предложениях Трампа

Есть несколько важных моментов. Кремль хочет переговоров исключительно между США и Россией, без участия Украины. Но Трамп настаивает, что Украина должна участвовать в переговорах. Он даже назначил Кита Келлога специальным представителем для переговоров как с Россией, так и с Украиной.

Украина уже определила переговорный график, и, вероятно, это не устраивает россиян, ведь они хотели бы договариваться без Украины. Однако Трамп не может вести переговоры без нее.

Судя по всему, у Трампа и его команды есть такая идея: сначала достичь прекращения огня и боевых действий, а уже потом начать мирные переговоры. А россияне привыкли оказывать давление на переговорный процесс. Поэтому им это тоже не нравится,

– сказал Владимир Фесенко.

Интересно! Дональд Трамп впервые официально заявил, что вскоре планирует встретиться с Владимиром Зеленским. Встреча, вероятно, состоится в Вашингтоне. Президенты обсудят инициативу, которую недавно высказал американский лидер.

Он добавил, что еще один ключевой момент, который явно не устраивает Россию, – это то, что Трамп считает, что уступки должны быть с обеих сторон. Он не соглашается на мир только на российских условиях, за счет односторонних уступок Украины. Поэтому Москва демонстрирует свое недовольство предложениями Трампа.

"В то же время Путин очень хочет встретиться с Трампом. Поэтому, вероятно, Россия от переговоров не откажется. Но насколько она готова к диалогу, станет понятно позже – после возможных встреч между Трампом и Путиным или после визита Кита Келлога в Европу", – подытожил Фесенко.