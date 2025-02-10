Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко в ефірі 24 Каналу. Він також зазначив, що Володимир Путін раніше висловлював бажання зустрітися з Трампом.

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"Так, вони демонструють позу, що ми такі пихаті й круті росіяни. Подивимося, що буде далі. Від переговорів вони не відмовляються. Ба більше, через Пєскова вони заявили про готовність зустрітися із Зеленським, хоча раніше називали його нелегітимним. Це, ймовірно, пов'язано з тим, що Трамп виступає за це", – сказав Володимир Фесенко.

Що не влаштовує Росію в пропозиціях Трампа

Є кілька важливих моментів. Кремль прагне переговорів виключно між США та Росією, без участі України. Але Трамп наполягає, що Україна повинна брати участь у переговорах. Він навіть призначив Кіта Келлога спеціальним представником для переговорів як із Росією, так і з Україною.

Україна вже визначила переговорний графік, і, ймовірно, це не влаштовує росіян, адже вони хотіли б домовлятися без України. Однак Трамп не може вести переговори без неї.

Судячи з усього, у Трампа та його команди є така ідея: спочатку досягти припинення вогню та бойових дій, а вже потім розпочати мирні переговори. А росіяни звикли чинити тиск на переговорний процес. Тож їм це теж не подобається,

– сказав Володимир Фесенко.

Цікаво! Дональд Трамп вперше офіційно заявив, що незабаром планує зустрітися з Володимиром Зеленським. Зустріч, ймовірно, відбудеться у Вашингтоні. Президенти обговорять ініціативу, яку нещодавно висловив американський лідер.

Він додав, що ще один ключовий момент, який явно не влаштовує Росію, – це те, що Трамп вважає, що поступки мають бути з обох сторін. Він не погоджується на мир лише на російських умовах, за рахунок односторонніх поступок України. Тому Москва демонструє своє незадоволення пропозиціями Трампа.

"Водночас Путін дуже хоче зустрітися з Трампом. Тому, ймовірно, Росія від переговорів не відмовиться. Але наскільки вона готова до діалогу, стане зрозуміло пізніше – після можливих зустрічей між Трампом і Путіним або після візиту Кіта Келлога до Європи", – підсумував Фесенко.