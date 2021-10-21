Остановлено движение поездов и травмированы люди: в Нидерландах шторм наделал беды
Источник:NOS
В Нидерландах в течение последних двух дней бушует непогода со шквальным ветром и ливнями. В регионах зафиксировали даже торнадо.
Непогода нанесла значительный ущерб городам Барендрехт, Херенберг и Зельгем. В городах повалены деревья, оборваны коммуникации и повреждены авто.
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Торнадо в Нидерландах
Вихри являются одними из самых опасных погодных явлений в Нидерландах. Они возникают десятки раз в год и мчатся над сушей в виде столба на большой скорости. На этот раз за день удалось зафиксировать около двух десятков таких торнадо.
В некоторых городах остановилось движение поездов из-за поваленных деревьев и веток. Железная дорога была заблокирована между Утрехтом и Амерсфортом. Из Роттердама 21 октября также не ездили поезда. Пассажиров призвали воспользоваться автобусами.
Несколько рейсов в крупнейшем аэропорту страны Схипхоле были задержаны или даже отменены. Аэропорт советует пассажирам следить за актуальной информацией о рейсах.
В селе Гронинген водитель столкнулся со стволом дерева, упавшим на дорогу. Его на скорости унесло в кювет. Мужчина выжил и смог самостоятельно выбраться из авто.
Непогода в Нидерландах 20 октября / Фото AP
Туристический кемпинг в Зелхеме пострадал от торнадо. Жертв нет, но, по данным региона безопасности он понес "достаточно большой ущерб".
Работник кемпинга говорит, что, среди прочего, дерево упало на шале, где в то время сидели люди. "Ветка дерева прошла сквозь крышу. Это чудо, что никто не пострадал". Кроме того, на вагончики падали деревья и сносили караванные тенты.
Всего страховые компании получили 241 уведомление об убытках. Сокрушительные ветры больше всего навредили на юге Нидерландов. Сейчас погода уже стабилизировалась, а спецслужбы укрощают ее последствия.
Шквальный ветер бушует и в Украине
- Порывистый ветер 21 октября поднялся на территории всех областей Украины. Спасатели предупреждали об ухудшении непогоды и объявили первый – желтый – уровень опасности.
- 21 октября в Днепре поднялся сильный ветер, который повалил деревья. В частности несколько деревьев упали на машины и разбили их.
- В этот же день поднялся сильный ветер в Одессе. Это привело к падению нескольких деревьев. Также пострадал человек, которого забрала скорая.
- В Кременчуге на территории садика дерево упало на воспитательницу и двух детей.