Остатки привезли матери в Подмосковье: на войне погиб россиянин, учившийся в Луганской области
Российские оккупанты пытаются мобилизовать на войну против Украины всех, кого могут. В частности, с территории Луганской области забрали студента, приехавшего учиться в квазиреспублику.
Соответствующую информацию сообщили источники 24 канала в спецслужбах. По их данным, остатки россиянина уже отправили домой в россию.
Российские военные разрывают контракты, отказываются ехать, поэтому перекидывают зэков, – обозреватель
На фронте погиб россиянин, который пошел учиться в квазиреспублику
Источники рассказали, что россиянин погиб 24 июля. Он был студентом одного из так называемых "вузов" временно оккупированного Луганска. О нем известно, что:
- погибший был российским гражданином;
- парня мать отправила в псевдореспублику в Луганской области учиться, потому что там дешевле .
Однако оккупанты, конечно же, мобилизовали российского студента и отправили воевать.
Недавно останки привезли домой в Подмосковье,
– сообщили источники.
Посмертно: из техникума в оккупированном Торезе отчислили треть студентов
Недавно источники 24 канала в спецслужбах сообщили, что россияне продолжают принудительно "мобилизовать" на верную смерть. В частности, и студентов с оккупированных территорий.
Так, из горного техникума в оккупированном Торезе отчислили треть студентов. Все ребята были местными.
Отчислили с обучения их посмертно. Не секрет, что они погибли не только из-за молодого возраста, я и из-за того, что россия бросает людей в первые ряды фронта как "пушечное мясо".
Смотрите также новые потери врага 15 сентября: видео