Мир через силу – залог безопасности Украины и США: Остин и Блинкен написали совместную колонку

Проведение политики мира через силу остается критически важным для выживания Украины и обеспечения безопасности США. Об этом говорится в совместной колонке государственного секретаря США Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина.

Сохранение Украины по сегодняшний день является стратегическим успехом США. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Почему мир через силу является залогом выживания Украины

В совместном заявлении Ллойда Остина и Энтони Блинкена говорится, что западная поддержка Украины является залогом не только ее выживания, но и американской стратегической безопасности.

Проведение политики мира через силу является жизненно важным для выживания Украины и безопасности Америки. Соединенные Штаты и их союзники и партнеры должны продолжать поддерживать Украину и укреплять свои позиции для переговоров, которые когда-то приведут к концу войны Путина,

– заявили американские чиновники.

Они отметили, что успехи Украины на сегодня являются весомым стратегическим достижением США. В то же время, перед российским президентом Владимиром Путиным стоит сложный выбор.

"С тех пор, как Путин начал войну, в России погибли и получили ранения более 700 000 военных. Теперь он все чаще сталкивается с мучительной дилеммой: либо терпеть большие потери за минимальные прибыли, возможно, проведя мобилизацию, которая повлечет внутреннюю нестабильность, или серьезно договариваться с Украиной о прекращении его войны", – отметили чиновники.

По словам чиновников, финансовая и военная помощь США создала значительные рычаги влияния для Украины и будущей американской администрации.

Эти рычаги следует использовать для достижения прочного мира, который позволит Украине сдерживать дальнейшую российскую агрессию, защищать свой суверенитет и процветать как независимая демократия, отмечают Блинкен и Остин.

Но если сейчас отказаться от этой поддержки или заставить Украину согласиться на преждевременное прекращение огня, это лишь даст Путину возможность передохнуть, перегруппироваться и снова напасть.

Это был бы мир через капитуляцию, который не был бы миром вообще,

– подытожили Блинкен и Остин.

Напомним, Блинкен подчеркнул важность оставления сильных позиций США для следующей администрации, в частности по Украине. Он подчеркнул, что союзники берут на себя большую часть помощи Украине, даже большую, чем США.

Если новая администрация желает вернуться к изоляционизму, отказаться от лидерства, то лидировать будет "кто-то другой".