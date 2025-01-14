Збереження України по сьогоднішній день є стратегічним успіхом США. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Чому мир через силу є запорукою виживання України

У спільній заяві Ллойда Остіна та Ентоні Блінкена мовиться, що західна підтримка України є запорукою не лише її виживання, а й американської стратегічної безпеки.

Проведення політики миру через силу є життєво важливим для виживання України та безпеки Америки. Сполучені Штати та їхні союзники і партнери повинні продовжувати підтримувати Україну та зміцнювати свої позиції для переговорів, які колись приведуть до кінця війни Путіна,

– заявили американські урядовці.

Вони наголосили, що успіхи України на сьогодні є вагомим стратегічним досягненням США. У той же час, перед російським президентом Володимиром Путіним постає складний вибір.

"Відтоді, як Путін розпочав війну, в Росії загинули та отримали поранення понад 700 000 військових. Тепер він все частіше стикається з болісною дилемою: або терпіти великі втрати за мінімальні прибутки, можливо, провівши мобілізацію, яка спричинить внутрішню нестабільність, або серйозно домовлятися з Україною про припинення його війни", – зазначили посадовці.

За словами посадовців, фінансова та військова допомога США створила значні важелі впливу для України та майбутньої американської адміністрації.

Ці важелі слід використати для досягнення міцного миру, який дозволить Україні стримувати подальшу російську агресію, захищати свій суверенітет і процвітати як незалежна демократія, зазначають Блінкен та Остін.

Але якщо зараз відмовитися від цієї підтримки або змусити Україну погодитися на передчасне припинення вогню, це лише дасть Путіну можливість перепочити, перегрупуватися й знову напасти.

Це був би мир через капітуляцію, який не був би миром взагалі,

– підсумували Блінкен та Остін.

Нагадаємо, Блінкен підкреслив важливість залишення сильних позицій США для наступної адміністрації, зокрема щодо України. Він підкреслив, що союзники беруть на себе велику частину допомоги Україні, навіть більшу, ніж США.

Якщо нова адміністрація бажає повернутися до ізоляціонізму, відмовитися від лідерства, то лідирувати буде "хтось інший".