Об этом во время брифинга рассказал спикер Пентагона Пэт Райдер. Он рассказал, что американский и российский министры подняли еще ряд вопросов во время разговора, передает 24 Канал.
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Остин и Белоусов по телефону обсудили Украину
Райдер отметил, что Остин во время разговора с Белоусовым, обсудил с ним войну в Украине и подчеркнул важность сохранения линий коммуникаций между ведомствами США и России.
На вопрос о том, кто именно инициировал звонок, представитель Пентагона ответил, что это был Ллойд Остин.
Пэт Райдер также заявил, что США не планируют отправлять своих военных для боевых действий в Украину, тем самым повторив слова президента США Джо Байдена.
Стоит отметить, что последний раз министры обороны США и России общались в марте 2023 года, когда в должности еще был Сергей Шойгу.
Какой была тема разговора Шойгу и главы Пентагона
- Министры обороны США и России до этого провели разговор по телефону 15 марта 2023 года. Тогда темой разговора было сбивание американского беспилотника в Черном море.
- Глава Пентагона также подчеркнул, что передал Сергею Шойгу важный месседж. Остин заявил, что США будут продолжать летать там, где это позволяет международное право.
- В свою очередь Шойгу заявлял, что Россия "не желает эскалации" с США. Но заверил, что Россия "будет реагировать на все угрозы".