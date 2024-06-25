Про це під час брифінгу розповів речник Пентагону Пет Райдер. Він розповів, що американський і російський міністри порушили ще низку питань під час розмови, передає 24 Канал.

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Остін і Бєлоусов телефоном обговорили Україну

Райдер зазначив, що Остін під час розмови з Білоусовим, обговорив з ним війну в Україні та наголосив на важливості збереження ліній комунікацій між відомствами США та Росії.

На питання про те, хто саме ініціював дзвінок, речник Пентагону відповів, що це був Ллойд Остін.

Пет Райдер також заявив, що США не планують відправляти своїх військових для бойових дій в Україну, тим самим повторивши слова президента США Джо Байдена.

Варто зазначити, що востаннє міністри оборони США і Росії спілкувалися у березні 2023 року, коли на посаді ще був Сєргєй Шойгу.

Якою була тема розмови Шойгу і глави Пентагону