В России значительные боевые потери и исчерпываются боеприпасы, – глава Пентагона на "Рамштайне"

Российская армия истощена кровавой и циничной войной против Украины. Кремль остался практически без помощи, когда весь мир объединился вокруг противостоящей агрессору Украины.

Об этом на заседании в формате "Рамштайн", которое 20 января проходит в Германии, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Он отметил, что в России заканчиваются боеприпасы, и она несет значительные боевые потери.

К теме Встреча в Рамштайне началась: глава Пентагона заявил, что сейчас – переломный момент войны

Остин отметил изоляцию России

Остин сказал, что сейчас Москва "обращается к своим немногим партнерам, чтобы пополнить запасы своего трагического и ненужного вторжения, но даже Иран и Северная Корея не признают, что они снабжают Россию"

Просто сравните это с волной поддержки свободной и суверенной Украины, представленной в этом зале,

– сказал Остин делегатам.

Что известно о встрече в формате "Рамштайн"