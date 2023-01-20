В России значительные боевые потери и исчерпываются боеприпасы, – глава Пентагона на "Рамштайне"
Источник:CNN
Российская армия истощена кровавой и циничной войной против Украины. Кремль остался практически без помощи, когда весь мир объединился вокруг противостоящей агрессору Украины.
Об этом на заседании в формате "Рамштайн", которое 20 января проходит в Германии, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Он отметил, что в России заканчиваются боеприпасы, и она несет значительные боевые потери.
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Остин отметил изоляцию России
Остин сказал, что сейчас Москва "обращается к своим немногим партнерам, чтобы пополнить запасы своего трагического и ненужного вторжения, но даже Иран и Северная Корея не признают, что они снабжают Россию"
Просто сравните это с волной поддержки свободной и суверенной Украины, представленной в этом зале,
– сказал Остин делегатам.
Что известно о встрече в формате "Рамштайн"
- Формат Рамштайн создан европейскими партнерами Украины для военной поддержки нашей страны в борьбе с российскими оккупантами. 20 января встреча проходит уже в восьмой раз.
- Ожидается, что эта встреча будет иметь переломное значение в войне Украины с Россией. Киев надеется получить беспрецедентную военную помощь от Запада.
- Наибольшие ожидания Украины связаны с немецкими танками Leopard 2, передачу которых канцлер Германии Олаф Шольц до сих пор блокировал. Также Украина стремится получить дальнобойное оружие, чтобы отрабатывать по оккупантам на большем расстоянии.
- В видеоформате выступил и президент Владимир Зеленский. Глава государства поблагодарил союзников за помощь, но предупредил, что российские войска сейчас перегруппировываются. Поэтому президент призвал союзников передать истребители F-16, а также сотню танков.
- Многие союзники Украины объявили о военной помощи нашей стране еще до старта "Рамштайна". В частности новый пакет оружия предоставили США, Швеция, Финляндия, Великобритания, Польша, Литва и другие союзники.
- Встреча в формате "Рамштайн" проходит в то время, когда Россия на полигонах готовит 200 тысяч военных для нового наступления на Украину. Об угрозе нового наступления оккупантов предупреждал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
- Вероятно, Запад таким образом готовит Украину к тому, чтобы наша страна могла отразить новые атаки оккупантов.